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ब्रेट ली ने आशा भोसले को दी भावुक श्रद्धांजलि, इंस्टाग्राम पर लिखा खास संदेश

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 02:42 PM

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत की मशहूर गायिका आशा भोसले का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने आशा भोसले को भावुक श्रद्धांजलि दी है और उनके साथ अनोखे संगीत सहयोग को याद किया।

आशा भोसले ने ब्रेट ली के साथ मिलकर साल 2007 में 'हां मैं तुम्हारा हूं' गाना गाया था, जो आशा एंड फ्रेंड्स एल्बम का हिस्सा था। ली और भोसले की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था और यह गाना काफी मशहूर हुआ था। उस पल को याद करते हुए ब्रेट ली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'इंस्टाग्राम' पर दिल छू लेने वाला भावुक संदेश लिखा। "मुझे 2006 में आशा भोसले के साथ 'हां मैं तुम्हारा हूं' लिखने और रिकॉर्ड करने का मौका मिला। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। जो बात मेरे साथ सबसे ज्यादा रही, वह सिर्फ उनका बहुत बढ़िया टैलेंट ही नहीं था बल्कि वह कितनी दयालु और विनम्र थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया था, उसके बावजूद उन्होंने खुद को इतने प्यार और दरियादिली से पेश किया।

ली ने आगे लिखा, "इस समय मेरी दुआएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूं कि मैंने इतने खास इंसान के साथ एक छोटा सा पल भी बिताया। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी।" अपनी आत्मकथा 'माई लाइफ: ब्रेट ली' में उन्होंने इस यादगार संगीत सहयोग के बारे में खुलकर बात की थी, जिसमें बताया गया था कि गाने का म्यूजिक वीडियो 2006 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनके भारत आने के दौरान शूट किया गया था। क्रिकेटर ने ट्रैक में हिंदी लाइन्स को अपनी आवाज भी दी, जिसमें 'हां, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा' भी शामिल है।

ली ने अपनी किताब में लिखा था, "मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपने किसी भी साथी खिलाड़ी को नहीं बताया कि मैं क्या करने वाला हूं; जब मैं शूट करने गया, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बस सड़कों पर घूमने जा रहा हूं। उस रिकॉर्डिंग के अनुभव के चार महीने बाद मैं आशा भोसले से मिला जब वह ओपेरा हाउस में परफॉर्म करने के लिए सिडनी आई थीं। उन्होंने मुझे अपना संकलन एल्बम दिया, जिस पर उनका हस्ताक्षरित संदेश था। यह हमेशा मेरे खजानों में से एक रहेगा।"

--आईएएनएस

एसएम/पीएम

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