बारिश की वजह से पांचवां टी20 रद्द, भारत ने सीरीज 2-1 से जीती

ब्रिसबेन, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पांचवां टी20 बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4.5 ओवर में 52 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा 13 गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका की मदद से 23 रन बनाकर और शुभमन गिल 16 गेंद पर 6 चौके की मदद से 29 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी समय ब्रिसबेन में बारिश ने दस्तक दी। लंबे इंतजार के बाद जब बारिश नहीं रुकी, तो अंपायरों ने मैच रद्द करने और भारतीय टीम को विजेता घोषित करने का निर्णय लिया।

केनबरा में खेला गया सीरीज का पहला टी20 भी बारिश की वजह से रद्द हुआ था। दूसरा टी20 ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था। तीसरे टी20 में भारतीय टीम 5 विकेट से विजयी रही थी। चौथे टी20 में भारतीय टीम ने 48 रन से जीत दर्ज कर बढ़त बनायी थी, जो निर्णायक साबित हुई।

इस जीत के साथ ही बतौर कप्तान टी20 सीरीज न गंवाने का सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड बरकरार रहा। इससे पहले सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता था, ये टूर्नामेंट भी टी20 फॉर्मेट में खेला गया था।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अभिषेक ने सीरीज में 163 रन बनाए। अभिषेक लगातार दूसरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। एशिया कप 2025 में भी वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे।

मैच की समाप्ति के साथ ही भारत का 3 वनडे और 5 टी20 मैचों का लंबा दौरा समाप्त हो गया। भारतीय टीम के इस दौरे की शुरुआत 19 नवंबर को पहले वनडे से हुई थी।

--आईएएनएस

पीएके/