बार्सिलोना ओपन: अल्काराज ने किया जीत के साथ आगाज, मुसेटी और डी मिनौर भी अगले दौर में पहुंचे

बार्सिलोना, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने बार्सिलोना ओपन में अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। मंगलवार को हुए एटीपी 500 इवेंट के दूसरे दौर में पहुंचने के लिए उन्होंने फिनलैंड के ओटो विर्टानेन को 6-4, 6-3 से हराया।

मोंटे-कार्लो मास्टर्स में उपविजेता रहने के बाद (जहां उन्हें जानिक सिनर से हार का सामना करना पड़ा था) कोर्ट पर वापसी करते हुए अल्काराज इस सीजन में अपनी सरजमीं पर खेले गए पहले मैच में काफी सहज नजर आए। अब दुनिया के दूसरे नंबर के इस स्पेनिश खिलाड़ी के पास बार्सिलोना में खिताब जीतकर एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है।

पहले सेट के आखिर में हाथ में तकलीफ के चलते मेडिकल ब्रेक लेने के बावजूद अल्काराज ने उसके बाद किसी भी तरह की परेशानी का कोई संकेत नहीं दिया और एक घंटे 25 मिनट में ही मैच अपने नाम कर लिया।

अगले दौर में उनका मुकाबला टॉमस माचाक से होगा, जिन्होंने सेबेस्टियन बेज को 2-6, 6-4, 6-1 से हराया है। एटीपी ने अल्काराज के हवाले से कहा, "वापसी करके और बार्सिलोना में अपने लोगों के सामने एक और जीत हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। मंगलवार की सुबह मैंने यहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने के लिए अपना पहला अभ्यास सत्र किया। मोंटे-कार्लो की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन कुल मिलाकर मैं जिस तरह से खेला, उससे मैं बहुत खुश हूं।"

इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में काफी सफलता हासिल की है। उन्होंने 2022 और 2023 में लगातार दो बार खिताब जीता था। पिछले साल भी वह फाइनल तक पहुंचे थे, जहां उन्हें होल्गर रूण के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और वह उपविजेता रहे थे। अल्काराज इस सीजन का अपना तीसरा खिताब जीतने के इरादे से बार्सिलोना पहुंचे हैं। इससे पहले वह ऑस्ट्रेलियन ओपन और दोहा में हुए एक एटीपी 500 इवेंट में जीत हासिल कर चुके हैं।

इस साल के तीसरे मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट मोंटे-कार्लो में सिनर के हाथों मिली हालिया हार ने उन्हें और भी ज्यादा प्रेरित किया है और अब वह एक बार फिर जीत की राह पर लौटना चाहते हैं। इस हफ्ते इटली के खिलाड़ी सिनर इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए अल्काराज के पास एक बार फिर दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी बनने का सुनहरा मौका है।

वहीं दूसरी ओर, टूर्नामेंट के दूसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी ने स्पेन के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी मार्टिन लैंडालूस को 7-5, 6-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। पहले सेट में कड़ी टक्कर के बाद मुसेटी ने बेसलाइन से मैच पर अपना कंट्रोल बनाया और 88 मिनट में जीत हासिल कर ली, जिससे अब उनका मुकाबला कोरेंटिन माउटेट से होगा।

तीसरे वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रियाई क्वालिफायर सेबेस्टियन ऑफनर को 7-6(7), 6-4 से हराया। डी मिनौर ने शुरुआती सेट में जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। उन्होंने टाई-ब्रेक में एक सेट पॉइंट बचाया और फिर सीधे सेटों में मैच अपने नाम कर लिया। अब दूसरे दौर में उनका मुकाबला हमाद मेदजेदोविक से होगा।

--आईएएनएस

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