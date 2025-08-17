बार्सिलोना ने मैलोर्का पर जीत के साथ की 'ला लीगा' की शुरुआत

मैड्रिड, 17 अगस्त (आईएस)। एफसी बार्सिलोना ने मैलोर्का के खिलाफ 3-0 की जीत के साथ ला लीगा चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत की। बार्सिलोना ला लीगा की डिफेंडिंग चैंपियन है।

बार्सिलोना ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। 7वें मिनट में लेमिन यामल के शानदार क्रॉस पर रफिन्हा ने हेडर से शानदार गोल किया और बार्सिलोना को 1-0 से आगे कर दिया। 23वें मिनट में फर्मिन लोपेज ने टीम के लिए दूसरा गोल दागा।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, डिफेंडर एंटोनियो रेलो क्रॉस को क्लियर करने के बाद मैदान में गिर गए। इसी दौरान लोपेज ने गोल कर दिया। एंटोनियो के गिरने के बाद भी खेल जारी रखने के रेफरी के फैसले पर मैलोर्का के खिलाड़ी असंतुष्ट नजर आए।

मनु मोरालेस पर विरोध करने के लिए मामला दर्ज किया गया। उन्हें यामल पर फाउल करने के लिए दूसरा पीला कार्ड दिखाया गया। इसके बाद मैलोर्का के पास 10 खिलाड़ी रह गए।

39वें मिनट में मैलोर्का की स्थिति और भी खराब हो गई जब वेदत मुरीकी को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया। राफिन्हा को हाफटाइम के ठीक पहले देर से किए गए आक्रमण के लिए पीला कार्ड दिखाने पर मैलोर्का में असंतोष बढ़ा।

दूसरे हाफ में बार्सा ने अधिकांश समय गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। वहीं, दो कम खिलाड़ियों के साथ फील्ड पर मौजूद मैलोर्का की मुश्किल बढ़ गई थी।

यमाल ने 94वें मिनट में तीसरा गोल कर बार्सिलोना की बढ़त 3-0 कर दी।

मैच में बार्सिलोना ने बेशक 3-0 से जीत दर्ज की। लेकिन, मैच का हाइलाइट विवाद और मैलोर्का के खिलाड़ियों की असंतुष्टि रही। मैलोर्का की पूरी टीम रेफरी के कई फैसलों से नाखुश नजर आई।

--आईएएनएस

पीएके/एएस