ब्रिसबेन टेस्ट से बाहर नहीं हुए हैं पैट कमिंस: स्टीव स्मिथ

ब्रिसबेन, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज (2024-25) का दूसरा टेस्ट ब्रिसबेन में गुरुवार से शुरू हो रहा है। पैट कमिंस इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे या नहीं, इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच कप्तान स्टीव स्मिथ ने कमिंस को लेकर बड़ा बयान दिया है।

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए स्मिथ ने कमिंस का जिक्र करते हुए कहा, "जिस तरह से उसने नेट्स में गेंदबाजी की, वह काफी बेहतर दिखे। जाहिर है, खेल में अलग प्रतिस्पर्धा होती है। कमिंस अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं। हम उनका इंतजार करेंगे और देखेंगे। वह वापसी के करीब हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में सब कुछ बहुत अच्छा किया है।"

द न्यू बॉल से बात करते हुए कमिंस ने कहा, "हम सभी पिच को देखना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि घास के न होने पर यह कैसा दिखेगा। हमने कमिंस को बाहर नहीं किया है।"

स्मिथ का यह बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कमिंस ब्रिसबेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन के संभावितों में हैं।

पैट कमिंस पीठ की इंजरी की वजह से पर्थ टेस्ट का हिस्सा नहीं थे।

इंग्लैंड ने ब्रिसबेन टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग इलेवन का ऐलान नहीं किया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम पैट कमिंस को पूरा मौका देना चाहती है। अगर गुरुवार सुबह तक कमिंस पूरी तरह ठीक रहे, तो उन्हें ब्रिसबेन टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है।

पैट कमिंस अगर ब्रिसबेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते हैं, तो टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गहराई आएगी। ब्रिस्बेन के गाबा में गेंदबाजों को पेस और बाउंस मिलता है, जो बल्लेबाजों को तंग कर सकता है। ऐसे में कमिंस की वापसी निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की ताकत बढ़ाएगी।

