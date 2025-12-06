ब्रिसबेन टेस्ट: गेंद के बाद बल्ले से चमके मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन की बढ़त बनाई

ब्रिसबेन, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। मिचेल स्टार्क अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी खेमे में हड़कंप मचाने के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वह विपक्षी टीम के लिए मुसीबत बनते हैं। ब्रिसबेन टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले स्टार्क ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 177 रन की लीड दिलाने में अहम भूमिका निभाई। नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टार्क ने सर्वाधिक 77 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 511 रन पर समाप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी स्टार्क ने खेली। 141 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से उन्होंने 77 रन बनाए। स्टार्क की पारी की वजह से 383 पर 7 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया 511 रन तक पहुंच सकी। स्कॉट बोलैंड 21 रन बनाकर नााद रहे।

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने 77, जेक विदरलैंड ने 72, मार्नस लाबुशेन ने 65, एलेक्स कैरी ने 63, स्टीव स्मिथ ने 61 रन बनाए।

इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने 4, बेन स्टोक्स ने 3, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और विल जैक्स ने 1-1 विकेट लिए।

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 334 रन बनाए थे। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 138 रन की पारी खेली थी। रूट का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर यह पहला शतक था, जबकि कुल 40वां शतक था। जैक क्रॉली ने 76, हैरी ब्रूक ने 31 और जोफ्रा आर्चर ने 38 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने 20 ओवर में 75 रन देकर 6 विकेट लिए। स्टार्क ने अपने इस स्पेल में तीसरा विकेट लेते ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा। स्टार्क सर्वाधिक टेस्ट विकेट के मामले में हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ चुके हैं।

स्टार्क के अलावा नासेर, बोलैंड और ब्रेंडेन ने 1-1 विकेट लिए थे।

