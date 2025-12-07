ब्रिसबेन टेस्ट: 8 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया, सीरीज में 2-0 से आगे

ब्रिसबेन, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को महज 65 रन का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।

65 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लाबुशेन 3 के रूप में 2 झटके लगे। जेक वेदरलैंड 17 रन और स्टीव स्मिथ 23 रन बनाकर नाबाद रहे।

इससे पहले, इंग्लैंड की दूसरी पारी 241 रन पर सिमट गई थी। इंग्लैंड के लिए कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरी पारी में सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। इसके अलावा, जैक क्रॉली ने 44, विल जैक्स ने 41 रन बनाए। पहली पारी में

ऑस्ट्रेलिया के लिए माइकल नेसर ने 5 विकेट लिए। इसके अलावा, मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट लिए। ब्रेडन डोगेट ने 1 विकेट लिए।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में जो रूट के नाबाद 138 रन की मदद से 334 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रन बनाकर पहली पारी में 177 रन की बढ़त हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच में 8 विकेट लेने और 77 रन बनाने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 0-2 से आगे हो गई है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से विजयी रही थी।

पहले टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली इंग्लैंड ने गाबा टेस्ट में भी अपने प्रदर्शन से निराश किया है। तीसरे टेस्ट के लिए उतरने से पहले इंग्लैंड को निश्चित रूप से अपने खेल में बदलाव लाना होगा। पर्थ टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटरों ने टीम को लताड़ा था। ब्रिसबेन की हार के बाद भी इंग्लैंड क्रिकेट के दिग्गजों ने टीम की आलोचना की है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

पीएके