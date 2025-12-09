खेल

बाराबती स्टेडियम में विश्व-स्तरीय खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी है: सीएम माझी

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बाराबती स्टेडियम में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस मुकाबले की मेजबानी पर खुशी जताते हुए यहां विश्व-स्तरीय खिलाड़ियों का स्वागत किया है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में पहले टी20 मैच के मौके पर भारत और साउथ अफ्रीका दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं। ओडिशा का खेल भावना की सबसे अच्छी परंपराओं को बनाए रखने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और बाराबती क्रिकेट के लिए हमारे गहरे लगाव की एक प्यारी निशानी है। हमें बेहद प्रसन्नता है कि हम विश्व-स्तरीय खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, जो ओडिशा, देश के खेल हब में शानदार क्रिकेटीय जौहर दिखाएंगे।"

उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह मैच खिलाड़ियों के समर्पण और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करेगा। साथ ही उस कल्चरल दोस्ती का भी जश्न मनाएगा, जिसे खेल हमारे देशों के बीच इतनी मजबूती से बढ़ावा देते हैं। हजारों क्रिकेट फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को फ्लडलाइट्स से नहाए स्टेडियम और खूबसूरत कटक की सर्दियों की शाम में देखने का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा यादगार पलों और मिलकर जश्न मनाने से भरी एक जबरदस्त शाम के लिए तैयार है। आज क्रिकेट जरूर जीतेगा।"

मंगलवार को कटक में खेले जा रहे टी20 मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इस दौरान हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ नाबाद 59 रन की पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। इनके अलावा, अक्षर पटेल ने 23 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

साउथ अफ्रीकी की ओर से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट निकाले, जबकि सिंपाला ने 2 विकेट अपने नाम किया। इनके अलावा, डेवोन फेरीरी ने 1 विकेट हासिल किया। दोनों टीमें पांच मुकाबलों की सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी

