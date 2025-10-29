खेल

Borussia Dortmund Victory : पेनाल्टी शूटआउट में डॉर्टमुंड की जीत, अंतिम-16 में जगह पक्की

पेनाल्टी शूटआउट में डॉर्टमुंड की रोमांचक जीत, डीएफबी कप के अंतिम-16 में पहुंची टीम
Oct 29, 2025, 08:50 AM
डीएफबी कप : पेनाल्टी शूटआउट में डॉर्टमुंड की जीत, अंतिम-16 में जगह पक्की

बर्लिन: बोरुसिया डॉर्टमुंड ने आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट को शिकस्त देकर डीएफबी कप के अंतिम-16 में प्रवेश किया है। इस टीम ने मंगलवार को फ्रैंकफर्ट के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद पेनाल्टी शूटआउट में मुकाबला अपने नाम किया।

 

 

फ्रैंकफर्ट की टीम इस मुकाबले के 7वें मिनट में ही आगे निकल गई थी। डॉर्टमुंड के पूर्व विंगर अंसगर नॉफ ने मारियो गोत्जे की थ्रो बॉल पर गोल दागा।

 

फ्रैंकफर्ट की जबरदस्त शुरुआत ने मेहमान टीम को परेशानी में डाल दिया था। इस टीम ने बार-बार गेंद पर कब्जा जमाया, लेकिन लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आई। कुछ मौके जरूर बने, लेकिन गोल नहीं हो सका। इस बीच ग्रेगर कोबेल ने हाफटाइम से पहले दो बार फारेस चाइबी और रित्सु दोआन को गोल करने से रोका।

 

हाफ टाइम के बाद डॉर्टमुंड ने आक्रामकता दिखाई। इस टीम ने दूसरे हाफ के तीन मिनट बाद (48वें मिनट) ही बराबरी कर ली। जूलियन रायर्सन के दाईं ओर से निचले क्रॉस पर जूलियन ब्रांट ने बराबरी का गोल दागा।

 

मुकाबले का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट में तय हुआ। डॉर्टमुंड के ब्रांट, बायर, सबित्जर और रायर्सन ने अपने-अपने शॉट्स को गोल में बदला। डोअन का प्रयास क्रॉसबार के ऊपर चला गया और कोबेल ने चाइबी का शॉट रोकते हुए टीम को 4-2 की शूटआउट जीत दिलाई।

 

इस नतीजे के साथ डॉर्टमुंड ने प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उसने अपनी अपराजित लय बरकरार रखी है।

 

पूरे समय अनुशासित रक्षात्मक प्रदर्शन करने वाला फ्रैंकफर्ट अब अगले हफ्ते बुंडेसलीगा में हीडेनहाइम की मेजबानी करेगा, जबकि डॉर्टमुंड शुक्रवार को ऑग्सबर्ग का दौरा करेगा।

 

रोमांचक जीत के बाद बोरुसिया डॉर्टमुंड के मैनेजर कोवाक ने कहा, "मुकाबले का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से निकालना पड़ा, क्योंकि दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फ्रैंकफर्ट ने हमारे लिए इस मुकाबले को बहुत मुश्किल बना दिया था। आखिरकार थोड़ी किस्मत हमारे साथ रही। हम जीत गए, और यही मायने रखता है।"

 

--आईएएनएस

 

 

 

