बाओजी चीन मास्टर्स: पहले दिन मेराबा और सुवीर आगे बढ़े, ध्रुव ने निराश किया

बाओजी (चीन), 12 मई (आईएएनएस)। बाओजी चीन मास्टर्स 2026 में मंगलवार को भारत के मैसनम लुवांग मेराबा और तुषार सुवीर ने जीत के साथ शुरुआत की, जबकि ध्रुव नेगी जल्दी बाहर हो गए। 1,20,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाले इस बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर सुपर 100 इवेंट की शुरुआत मंगलवार से बाओजी सिटी जिमनेजियम में हुई।

मैसनम लुवांग मेराबा ने मलेशिया के इरफान मजीद हाजीबेगी को 21-14, 21-14 से मात दी। राउंड ऑफ 16 में मेराबा बुधवार को चीनी ताइपे के हुआंग पिंग-हसियन से खेलेंगे।

तुषार सुवीर ने चीनी ताइपे के चांग हान-साई को 21-17, 21-9 से हराया। अब उनका मुकाबला इंडोनेशिया के तीसरी वरीयता प्राप्त रिची दुता रिचर्डो से होगा। ध्रुव कोर्ट पर उतरने वाले तीसरे भारतीय रहे, जिन्हें एकतरफा मुकाबले में चीन के सुन चाओं के हाथों 13-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा।

राउंड ऑफ 32 में अन्य भारतीयों में, मनराज सिंह को 'बाई' मिला, जो राउंड ऑफ 16 में जापान के टोमा नोडा से खेलेंगे। जिनपॉल सोन्ना को भी पहले राउंड में 'बाई' मिला। पहले राउंड के अन्य मुकाबलों में, निकोलस राज बुधवार को चीनी ताइपे के यी लियू को चुनौती देंगे।

विमेंस सिंगल्स में, शीर्ष वरीयता प्राप्त रक्षिता श्री संतोष रामराज बुधवार को पहले राउंड में अपनी हमवतन श्रेया लेले से भिड़ेंगी। इसके विपरीत, सातवीं वरीयता प्राप्त अश्मिता चालिहा जापान की सकुरा मासुकी से खेलेंगी।

तीसरी वरीयता प्राप्त श्रीयांशी वालिसेट्टी चीनी ताइपे की हान तू चेन से खेलेंगी, जबकि माधवी नागर इंडोनेशिया की छठी वरीयता प्राप्त मुटियारा पुस्पितासारी का सामना करेंगी। मानसी सिंह का सामना चीन की युआन एन क्यूई से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त और वर्ल्ड नंबर 54 तान्या हेमंत का मुकाबला इस इवेंट में टोनरुग साएहेंग से होगा।

बीडब्लूएफ की ओर से मान्यता प्राप्त चीनी बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह इवेंट का तीसरा संस्करण है, जो 2026 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर का 11वां टूर्नामेंट है।

--आईएएनएस

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