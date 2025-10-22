बेन करन का शतक, जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान पर बनाई 232 रन की बढ़त

हरारे, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मंगलवार को दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए थे। इब्राहिम जादरान 25 और गुरबाज 7 रन बनाकर नाबाद हैं। अब्दुल मलिक 2 रन बनाकर आउट हुए।

इससे पहले जिम्बाब्वे की पहली पारी 359 रन पर समाप्त हुई। जिम्बाब्वे के लिए सलामी बल्लेबाज बेन करन ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। करन ने 256 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत ही जिम्बाब्वे 359 रन बना सकी और पहली पारी के आधार पर अफगानिस्तान पर 232 रन की बढ़त ले सकी।

जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 88 गेंद पर 65 रन की पारी खेली। इसके अलावा निक वालेच ने 49, ब्रैंडन टेलर ने 32, और ब्रैड इवांस ने नाबाद 35 रन की पारी खेली।

अफगानिस्तान के लिए जियाउर रहमान ने 7, इस्मत आलम ने 2, और शराफुद्दीन अशरफ ने 1 विकेट लिए।

इससे पहले अफगानिस्तान की पहली पारी 127 रन पर समाप्त हुई थी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 37 और अब्दुल मलिक ने 30 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने 5, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3, और तिनाका चिवांगा ने 1 विकेट लिए।

बेन करन के पिता और भाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं। लेकिन बेन करन अपने परिवार में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट और वनडे में शतक है। बेन करन के पिता केविन करन जिम्बाब्वे के लिए खेले हैं, जबकि उनके भाई सैम और टॉम करन इंग्लैंड के लिए खेलते हैं।

जिम्बाब्वे इस मैच पर मजबूत पकड़ बना चुकी है। मैच में तीन दिन बाकी है। अगर अफगानिस्तान दूसरी पारी में असाधारण खेल का प्रदर्शन करेगी, तभी वो अपनी हार टाल सकती है। अफगानिस्तान को जिम्बाब्वे की बढ़त खत्म करने के लिए अभी भी 198 रन बनाने हैं।

