बुमराह अच्छी सीरीज के लिए तैयारी करना जानते हैं : सूर्यकुमार

कैनबरा, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के टीम में होने के महत्व पर अपने विचार साझा किए हैं। कप्तान का मानना है कि जरूरत पड़ने पर यह तेज गेंदबाज जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहता है।

बुमराह को हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज के लिए आराम दिया गया था। हालांकि, बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 टीम का हिस्सा हैं। दोनों देशों के बीच 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है।

सूर्या का मानना है कि पावरप्ले में विकेट लेना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने शुरुआती 6 ओवरों में जिम्मेदारी लेने और टीम को जब भी संभव हो सफलता दिलाने के लिए बुमराह की प्रशंसा करते हुए कहा, "हां, यह हमेशा एक चुनौती होती है। हमने देखा है कि उन्होंने टी20 विश्व कप में कैसा प्रदर्शन किया।

कप्तान ने कहा, "पावरप्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आपने एशिया कप में देखा होगा कि बुमराह ने पावरप्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए यह अच्छी बात है कि वह अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वही जिम्मेदारी संभालेंगे। यह निश्चित रूप से पावरप्ले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ एक अच्छी चुनौती होगी।"

सूर्या ने कहा, "जिस तरह से बुमराह ने पिछले कई वर्षों में क्रिकेट खेला है, उन्होंने खुद को शीर्ष पर बनाए रखा है। उन्हें पता है कि एक अच्छी सीरीज के लिए कैसे तैयारी करनी है, उन्हें पता है कि यहां आकर कैसे क्रिकेट खेलना है। मुझे लगता है कि उन्होंने भारत के अन्य खिलाड़ियों से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है। वह बहुत खुले विचारों वाले और मददगार हैं। निश्चित रूप से जब वह मैदान पर उतरेंगे, तो यह अच्छी बात होगी। ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उनका टीम में होना अच्छी बात होगी।"

टीम का ध्यान बुमराह को अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए ऊर्जावान और फिट रखने पर है। हालांकि, देखना होगा कि यह तेज गेंदबाज सीरीज के सभी 5 टी20 मैच खेलेगा, या फिर वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें कुछ मुकाबलों में बेंच पर बैठाया जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी