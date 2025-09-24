खेल

बैलोन डी'ओर जीतने के लिए इंतजार करने को तैयार हूं : लामिन यामल

Sep 24, 2025, 02:19 AM

मैड्रिड, 23 सितंबर (आईएएनएस)। एफसी बार्सिलोना के फॉरवर्ड लामिन यामल प्रतिष्ठित बैलोन डी'ओर पुरस्कार नहीं जीत पाने के बावजूद निराश नहीं हैं। वह इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए इंतजार करने को तैयार हैं। हाल ही में अपना 18वां जन्मदिन मनाने वाले यामल सोमवार को पेरिस में आयोजित बैलोन डी'ओर जीतने की रेस में पेरिस सेंट-जर्मेन के ओस्मान डेम्बेले से पिछड़ गए और दूसरे स्थान पर रहे।

सिन्हुआ के मुताबिक, पिछले सीजन में बार्सा को स्पेन में लीग और कप दोनों में डबल खिताब दिलाने और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाले यामल को विश्वास है कि बैलोन डी'ओर जीतने का उनका मौका जरूर आएगा।

लामिन यामल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ईश्वर की योजना एकदम सही है, शिखर तक पहुंचने के लिए आपको चढ़ाई करनी होगी।"

बैलोन डी'ओर पुरस्कार से चूक गए, यमल ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी।

उन्होंने कहा, "मैं ट्रॉफी कोपा दूसरी बार जीतकर पाकर खुश हूं और डेम्बेले को उनके पुरस्कार और शानदार सीजन के लिए बधाई देना चाहता हूं।"

पेरिस सेंट-जर्मेन के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बेले ने पेरिस में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह में 2025 पुरुषों का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता और अपने करियर में पहली बार यह सम्मान हासिल किया।

28 वर्षीय फ्रांसीसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, जिन्होंने पिछले सीजन में पीएसजी को यूईएफए चैंपियंस लीग, लीग 1 और फ्रेंच कप खिताब जिताने में 35 गोल किए और 16 असिस्ट दिए, यह पुरस्कार पाने वाले छठे फ्रांसीसी खिलाड़ी बने और 2022 में करीम बेंजेमा के बाद पहले खिलाड़ी बने।

डेम्बेले ने कहा, "यह पुरस्कार मेरे करियर का लक्ष्य कभी नहीं था, लेकिन मैंने टीम के लिए चैंपियंस लीग जीतने के लिए संघर्ष किया।"

पीएसजी को पिछले सीजन में 48 जीत दर्ज करने और 168 गोल करने के बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब चुना गया। कोच लुइस एनरिक को पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला। जियानलुइगी डोनारुम्मा को पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला। विक्टर ग्योकेरेस शीर्ष स्कोरर रहे। मानवीय कार्यों के लिए सुकरात पुरस्कार जाना फाउंडेशन को दिया गया।

--आईएएनएस

पीएके

