ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतना हमारा सपना था, पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई: सुषमा पटेल

Dec 09, 2025, 04:17 AM

देवास, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने के बाद जब महिला खिलाड़ी मध्यप्रदेश के देवास में पहुंचीं, तो यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान ऑलराउंडर सुषमा पटेल ने बताया कि उन्होंने खिताब जीतकर अपने माता-पिता का सपना पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अनुभव भी साझा करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की इच्छा जताई है।

भारतीय विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर सुषमा पटेल ने आईएएनएस से कहा, "हम अपने माता-पिता का सपना पूरा करना चाहते थे। चैंपियन बनना हमारा सपना था। विश्व कप जीतने के बाद हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले। उनसे मिलकर हमें काफी खुशी हुई। अब हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनसे जल्द मुलाकात होगी।"

भारतीय टीम ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। इस टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां नेपाल के खिलाफ शानदार जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती।

भारत ने 23 नवंबर को कोलंबो में खेले गए फाइनल मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल को 114/5 के स्कोर पर रोक दिया।

नेपाल के लिए सरिता ने नाबाद 35 रन की पारी खेली, जबकि बिमला रानी ने 26 रन बनाए। भारत की तरफ से जमुना रानी और अनु कुमारी ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए करुणा ने 42 रन बनाए, जबकि फुला सरेन ने 27 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाते हुए भारत को खिताब जिताया।

खिताबी जीत के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम से मुलाकात की। पीएम ने सभी खिलाड़ियों से विश्व कप से जुड़े अनुभव सुने। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को हस्ताक्षरित बल्ला भेंट किया। पीएम ने भी गेंद पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई।

--आईएएनएस

आरएसजी

