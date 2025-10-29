खेल

Blair Tickner : इंग्लैंड के खिलाफ ब्लेयर टिकनर का 'चौका', न्यूजीलैंड को सिर्फ 176 रन का टारगेट

न्यूजीलैंड के टिकनर की घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड 175 रन पर सिमटा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 06:25 AM
इंग्लैंड के खिलाफ ब्लेयर टिकनर का 'चौका', न्यूजीलैंड को सिर्फ 176 रन का टारगेट

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने इंग्लैंड के खिलाफ हैमिल्टन में जारी दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट हासिल किए। उनकी इस धारदार गेंदबाजी के सामने मेहमान टीम 36 ओवरों में महज 175 रन पर सिमट गई।

 

 

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट अपना विकेट गंवा बैठे। डकेट 5 गेंदों में महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि जेमी स्मिथ सिर्फ 13 ही रन अपने खाते में जोड़ सके।

 

यहां से जो रूट ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 34 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 रन की पारी खेली, लेकिन 51 के स्कोर पर इंग्लैंड ने इस बल्लेबाज का विकेट भी गंवा दिया।

 

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने 34 गेंदों में इतने ही रन बनाए। ब्रूक की इस पारी में एक छक्का और 3 चौके शामिल रहे।

 

इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवरटन ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 42 रन अपने खाते में जुटाए।

 

न्यूजीलैंड की ओर से ब्लेयर टिकनर ने 8 ओवरों में 34 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, नाथन स्मिथ ने 2 विकेट निकाले। जैकब डफी, जकारी फाउलकेस, मिचेल सेंटनर और मिचेल ब्रेसवेल ने 1-1 विकेट निकाला।

 

इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज 1-0 से अपने नाम कर चुकी है। इस सीरीज के दो मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहे।

 

इसके बाद न्यूजीलैंड ने बे ओवल में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 4 विकेट से अपने नाम किया। ऐसे में इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी, लेकिन दूसरे मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को बेहद आसान लक्ष्य मिला है। ऐसे में न्यूजीलैंड मैच को जीतकर 3 मुकाबलों की सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा। तीसरा मैच 1 नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाना है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

New Zealand cricketOne Day MatchHamilton ODIMitchell Santnercricket newsBlair TicknerEngland vs New Zealand

Related posts

Loading...

More from author

Loading...