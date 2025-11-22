बीकानेर: रविवार को होगी साइकिल रेस, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साइक्लिस्ट लेंगे हिस्सा

बिकानेर, 22 नवंबर (आईएएनएस)। बीकानेर में रविवार को साइकिल रेस का आयोजन होने जा रहा है। रेस में देश के शीर्ष साइकिल रेसर हिस्सा लेंगे। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर विजय नारायण सिंह ने कहा है कि रविवार को होने वाली रेस बिकानेर के साथ-साथ राज्य के साइकिल रेस करने वालों के मन में उत्साह बढ़ाने का काम करेगी।

मीडिया से बात करते हुए विजय नारायण सिंह ने कहा, "बीकानेर की धरती पर पहली बार इतने बड़े इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह 100, 200 और 300 किलोमीटर का टीम इवेंट है। इसके अलावा, व्यक्तिगत रेस भी है। अलग-अलग कैटेगरी में 26 लाख रुपये की इनाम राशि की घोषणा की गई है।"

उन्होंने कहा, "देश के 20 से ज्यादा राज्यों के लड़के और लड़कियां प्रतिभागी के रूप में यहां आए हुए हैं। भारत के शीर्ष साइकिल चालक भी रविवार को यहां मौजूद रहेंगे। यह रेस बहुत ही प्रतिस्पर्धी होने वाली है। बीकानेर के भी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के विजेता हैं। कई फिलहाल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने हाल ही में एशिया स्तर की प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है। रविवार को होने वाली रेस राज्य में साइकिल रेस के प्रति युवा खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ाएगी।"

बीकानेर में रविवार को होने वाली साइकिल रेस में देश के अलावा अंतरराष्ट्रीय साइक्लिस्ट भी हिस्सा लेंगे। रेस का आयोजन 'टूर डी थार' के नाम से किया जा रहा है। रेस की शुरुआत रविवार 23 नवंबर को सुबह 6:30 बजे नौरंगदेसर से होगी और समापन रायसर गांव में होगा। हर कैटेगरी में पुरुष व महिला अलग-अलग प्रतिस्पर्धा करेंगे। रायसर स्थित भाटी डेजर्ट कैंप में शाम 6 बजे पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा।

साइकिल रेस के आयोजन से एक बार फिर से बीकानेर की संस्कृति अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभरेगी।

--आईएएनएस

पीएके