भविष्य में भारत में गोल्फ खेलने वालों की संख्या में भारी वृद्धि होगी: डेविड हॉवेल

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में गोल्फ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इंग्लैंड के प्रोफेशनल गोल्फर डेविड हॉवेल का मानना है कि अगले कुछ दशकों में भारत में गोल्फ खेलने वालों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।

डेविड हॉवेल ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अब तक के शो का स्टार गोल्फ क्लब रहा है। यह बिल्कुल शानदार रहा है। बहुत ज्यादा। मैं पहली बार 2008 में यहां आया था, और तब से, डीएलएफ गोल्फ क्लब दिल्ली में एक और शानदार टूर्नामेंट स्थल के रूप में उभरा है। आप देख सकते हैं कि साल दर साल, रुचि बढ़ती ही जा रही है, और यह देखना अद्भुत है। गोल्फ सभी के लिए एक खेल है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दशकों में भारत में गोल्फ खेलने वालों की संख्या में भारी वृद्धि होगी।"

भारतीय गोल्फर अजीतेश संधू ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि यह भारत की ताकत को दर्शाता है। इतने सारे अंतरराष्ट्रीय नेता यहां बोलने आए हैं। मेरा मतलब है, विश्व मंच पर भारत का महत्व—यह बस इसी बात को दर्शाता है। गोल्फ काफी आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि यह अब भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला खेल है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रायोजक आ रहे हैं और भरपूर समर्थन दे रहे हैं।"

अमिताभ कांत ने कहा, "भारत में इस समय सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला खेल गोल्फ है। भारत दुनिया के सभी शीर्ष चैंपियन पैदा करेगा। हमारी जनसंख्या बहुत युवा है। हमारी औसत आयु सिर्फ 28 वर्ष है। अगले 30 वर्षों तक, दुनिया के शीर्ष गोल्फर भारत से ही निकलेंगे।"

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सक्रिय गोल्फर कपिल देव ने कहा, "यह एक ऐसा खेल है जिसे आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं। किसी क्रिकेटर या फुटबॉलर के लिए 50 साल की उम्र में खेलना बहुत मुश्किल होता है। यहां आप अपने पिता, अपने नाती-पोतों, अपने दोस्तों, और अपनी पत्नी के साथ खेल सकते हैं। इसलिए यह खेल इतना बड़ा है।"

--आईएएनएस

पीएके