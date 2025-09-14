भारतीय टीम शानदार, एशिया कप जीतेगी : टी नटराजन

चेन्नई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। तेज गेंदबाज टी नटराजन ने कहा है कि एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम शानदार है। टीम में चुने गए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा साबित करने को उत्सुक हैं। नटराजन ने कहा कि भारतीय टीम एशिया कप जीतेगी।

टी. नटराजन चेन्नई कलापांडु लीग सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। यह टूर्नामेंट लेटेंटव्यू की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य चेन्नई के सरकारी स्कूलों के छात्रों में फुटबॉल प्रतिभा को निखारना है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस जमीनी स्तर के फुटबॉल कार्यक्रम में चेन्नई के सरकारी स्कूलों के 500 से ज्यादा अंडर-13 लड़के और लड़कियां शामिल हुए।

नटराजन, राष्ट्रीय स्तर की एयर राइफल शूटर नर्मदा नितिन राजू के साथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने युवा चैंपियनों को सम्मानित किया और खेल प्रतिभाओं की अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित किया।

मीडिया से बात करते हुए नटराजन ने कहा, "मुझे इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरा मानना ​​है कि सीएसआर फंड के तहत लेटेंटव्यू को ऐसे और भी सरकारी स्कूलों के बच्चों को सशक्त बनाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के छात्रों को अक्सर ऐसे मौके नहीं मिलते। मैंने अपनी उम्र में इतना बड़ा मैदान कभी नहीं देखा।"

एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की संभावना पर उन्होंने कहा, "एशिया कप के लिए चुनी गई मौजूदा भारतीय टीम आशाजनक दिख रही है, कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी मौका मिलने पर खुद को साबित करने के लिए उत्सुक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम बिना किसी संदेह के एशिया कप जीतेगी।"

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन इंजरी की वजह से भारतीय टीम से बाहर हुए थे। 2021 के बाद से उन्हें कभी भारतीय टीम में मौका नहीं मिला। 2020-21 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्यू किया था।

उनके नाम 1 टेस्ट में 3 विकेट, 2 वनडे में तीन विकेट और 4 टी20 में 7 विकेट लिए हैं।

नटराजन लगातार आईपीएल में नजर आते हैं। 63 मैचों में 67 विकेट ले चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके/