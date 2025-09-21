भारतीय टीम के पास विश्व चैंपियन बनने का मौका : देवजीत सैकिया

मुंबई, 21 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती है। आगामी वनडे विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हो रहा है। भारतीय टीम के पास चैंपियन बनने का मौका है।

मीडिया से बात करते हुए देवजीत सैकिया ने कहा, "गुवाहाटी पहली बार आईसीसी विश्व कप मैच की मेजबानी कर रहा है। वॉर्म अप मैच पहले हुए हैं लेकिन यह पहला मौका है, जब गुवाहाटी में विश्व कप के मैच खेले जाएंगे। 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच से महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत होगी।"

उन्होंने कहा कि मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन होगा। आप सभी को पता है कि असम संगीत और संस्कृति के बड़े ब्रांड अंबेसडर जुबीन गर्ग का निधन हो गया है। असम के लिए यह बड़ी क्षति है। आईसीसी और बीसीसीआई इसे ध्यान में रखेगी और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लगभग 40 मिनट का कार्यक्रम जुबीन गर्ग की याद में होगा। हम फिलहाल विचार कर रहे हैं कि किस कलाकार को मौका दिया जाए। श्रेया घोषाल का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है। वह विश्व कप के थीम सांग के साथ ही अपने 4-5 हिट गाने गाएंगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच हाल ही में तीन वनडे मैचों की सीरीज समाप्त हुई है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-2 से विजयी रही। इस पर बीसीसीआई के सचिव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट टीम है। भारतीय टीम वनडे सीरीज में हारी जरूर, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सीरीज का पहला मैच हम हारे, दूसरा मैच बड़े अंतर से जीते, वहीं तीसरे मैच में 413 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हम 369 तक पहुंचे। इस तरह हमारा प्रदर्शन अच्छा वनडे सीरीज में अच्छा रहा।

देवजीत सैकिया ने कहा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। विश्व कप जीतने का भारतीय टीम के पास यह बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय टीम प्रदर्शन अच्छा रही है और विश्व कप के लिए हमारी टीम को समर्थन मिल रहा है।

बीसीसीआई में अध्यक्ष पद से लेकर कई बड़े पदों के लिए चुनाव होना है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने थे। सैकिया ने सचिव पद के लिए फिर ने नामांकन किया है। सैकिया ने कहा कि मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला, अरुण धूमल सभी ने नामांकन किया है।

