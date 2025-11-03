खेल

भारतीय टीम के महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, चक दे इंडिया

Nov 03, 2025, 02:58 PM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की जीत पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारी महिला टीम ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के सपने को पूरा किया है।

एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि लख-लख बधाइयां। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि दुनियाभर में टीम इंडिया ने भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है। आज उन्होंने इंदिरा गांधी का सपना पूरा कर दिया है, यह साबित कर दिया है कि भारतीय महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, वे हर असंभव को संभव बना सकती हैं। हर क्षेत्र में—चाहे फिल्डिंग हो, बैटिंग हो, धैर्य की परीक्षा हो, गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना हो या गेंदबाजों के तौर पर विकेट उड़ाना हो। आज बेटियों पर गर्व है, देश को गर्व है। एक बार फिर से बधाइयां। कहूंगा एक चीज—चक दे इंडिया।

कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "हमारी टीम ने इतिहास रच दिया। हमारी महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतकर विश्व मंच पर भारत का परचम लहराया। उनका सफर दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सपनों से प्रेरित था और आज उन्होंने उन सपनों को इतिहास में बदल दिया है। हमारे चैंपियनों को बधाई, जिन्होंने हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा कर दिया है। टीम इंडिया, दुनिया आपकी सराहना कर रही है।"

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप जीत लिया। इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। इससे पहले दो बार खिताब जीतने का मौका चूक गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप जीत लिया।

मुझे यकीन है कि भारतीय महिला क्रिकेट इसी तरह सफलता हासिल करती रहेगी और इससे देश में महिलाओं के बीच खेल संस्कृति और गहरी होगी और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि सभी खेलों में भारतीय महिलाओं का दबदबा देखने को मिलेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक बार फिर बधाई।

