भारतीय टीम को हराना सबसे मुश्किल: शिमोन हार्मर

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। रावलपिंडी टेस्ट में 8 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पाकिस्तान पर बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिनर शिमोन हार्मर ने कहा है कि भारतीय टीम को हराना सबसे मुश्किल काम है।

पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में दक्षिण अफ्रीका की जीत के बाद टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए हार्मर ने कहा, "इस समय भारत के साथ खेलना और हराना मुश्किल है। उनके पास अलग-अलग परिस्थितियों और खिलाड़ियों वाले स्टेडियमों का एक बड़ा पूल है।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की स्पिनरों के अनुकूल परिस्थितियों में जीत से दक्षिण अफ्रीका को अगले साल भारत और श्रीलंका के आगामी दौरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। इस दौरे पर आने से पहले, हमें पता था कि हमें जल्दी सीखना होगा ताकि जब हम भारत में खेलें, तो पहले दिन से ही अच्छा प्रदर्शन करें। भारत एक अच्छी टीम है और उनके स्पिनर विश्वस्तरीय हैं।"

हार्मर ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी के साथ भारत लौटना अच्छा है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मैच जीते जाते हैं, इसलिए 50 प्रतिशत जीत प्रतिशत एक आदर्श शुरुआत है और इससे हमें अगली सीरीज के लिए काफी आत्मविश्वास मिलेगा।"

35 साल के हार्मर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो रणनीति अपनाई वही भारत के खिलाफ भी अपनाएंगे। यहां का अनुभव भारत में काम आएगा। मुझे उम्मीद है कि प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब रहूंगा।

दक्षिण अफ्रीकी टीम पाकिस्तान और भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहली बार चार स्पिनरों केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, प्रेनेलन सुब्रायन और शिमोन हार्मर के साथ आई है।

दक्षिण अफ्रीका 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है। पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा।

