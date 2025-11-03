खेल

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न सिर्फ विश्व कप, बल्कि हर भारतीय का दिल भी जीता : मल्लिकार्जुन खड़गे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 03, 2025, 02:58 PM

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम को जीत की बधाई दी।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। आपके उल्लेखनीय प्रदर्शन, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क ने देश को गौरवान्वित किया है। यह जीत सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की शक्ति, लचीलेपन और नेतृत्व क्षमता का उत्सव भी है जो लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "पूरा देश इस गौरवशाली क्षण का जश्न मनाने के लिए एकजुट है। आपने न केवल विश्व कप जीता है, बल्कि हर भारतीय का दिल भी जीत लिया है। मैं आप सभी के उज्ज्वल, सफल और प्रेरणादायक भविष्य की कामना करता हूं!"

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर महिला वनडे विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी। टीम इंडिया ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने नाम किया, जिसके बाद से देश के खेल, राजनीतिक और मनोरंजन जगत से लोग टीम इंडिया को जीत की बधाई दे रहे हैं।

बता दें कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। टीम इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 87 और दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने 5 और शेफाली ने 2 विकेट लिए।

शेफाली वर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' और दीप्ति शर्मा को 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया।

--आईएएनएस

एससीएच

Related posts

Loading...

More from author

Loading...