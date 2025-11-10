भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिल सकता है विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। महिला वनडे विश्व कप खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम के बैकरूम स्टाफ में पहली बार किसी विदेशी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच को शामिल किया जा सकता है।

भारत ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 52 रन से जीत दर्ज की थी। अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीमित ओवरों की सीरीज खेलेगी।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसी साल अप्रैल में अपने विभिन्न मैच और टूर्नामेंट्स के लिए महिला टीम के लिए हेड फिजियोथेरेपिस्ट और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के लिए आवेदन मांगे थे। इसके तुरंत बाद, बेंगलुरु में इसके लिए साक्षात्कार हुए।

एक सूत्र ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के वर्तमान प्रमुख नाथन कीली भारतीय महिला टीम के नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के रूप में शामिल हो सकते हैं।

कीली ने न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट टीम के साथ असिस्टेंट स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में काम करने के अलावा महिला बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के फिजिकल परफॉर्मेंस कोच के रूप में भी काम किया है। कीली पेशेवर रग्बी लीग फुटबॉल क्लब सिडनी रूस्टर्स और ब्रिस्बेन ब्रोंकोस के साथ भी काम कर चुके हैं।

हर्षा पिछले कुछ महीनों से भारतीय महिला टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच थे, जिन्होंने विश्व कप खिताब जीतने की कोशिशों में टीम की फिटनेस सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी।

माना जा रहा है कि हर्षा को पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में विभिन्न आयु-वर्गों के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर को देखते हुए अन्य कार्यभार सौंपे जाएंगे। फिलहाल हर्षा बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से जुड़े हैं।

भारतीय पुरुष टीम में वर्तमान में एड्रियन ले रॉक्स इस भूमिका में हैं। अब वह टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं।

