भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत पर बोलीं कंगना रनौत, 'हम हैं विश्व चैंपियन'

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम की जीत पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी।

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हम हैं विश्व चैंपियन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारी बेटियों ने दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और टीम स्पिरिट से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जय हिन्द।

भाजपा नेता डॉ. सुकांत मजूमदार ने कहा कि जय हो, विजयी भारत। टीम इंडिया ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में शानदार जीत के साथ इतिहास रच दिया है। हमारी असाधारण महिला क्रिकेट टीम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई। आपके साहस, जुनून और उत्कृष्टता ने देश को गौरवान्वित किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतिहास रच दिया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। हमारी चैंपियन खिलाड़ियों ने धैर्य, कौशल और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन किया है। आपने एक पीढ़ी को प्रेरित किया है और पूरे देश को गौरवान्वित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा और नीले रंग की हर योद्धा को विशेष सलाम- अपने जुनून, प्रतिभा और अदम्य साहस से विश्व कप को रोशन करने के लिए। यह जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं है- यह सपनों, समर्पण और अजेय 'नारी शक्ति' की शक्ति की है!

बता दें कि नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 52 रन से जीत दर्ज कर विश्व क्रिकेट की नई चैंपियन बनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई।

--आईएएनएस

डीकेपी/