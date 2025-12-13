भारतीय कुश्ती महासंघ विनेश फोगाट की वापसी का स्वागत करता है: संजय सिंह

अहमदाबाद, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने महिला पहलवान विनेश फोगाट की कुश्ती में वापसी के फैसले का स्वागत किया है और उन्हें नियमानुसार हर सुविधा देने की घोषणा की है।

आईएएनएस से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा, "भारतीय कुश्ती संघ विनेश फोगाट की कुश्ती में वापसी का स्वागत करता है। नियमानुसार उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ट्रायल की जो भी प्रक्रिया चयन के लिए अपनाई जाती है, उसी आधार पर उनका चयन होगा।"

संजय सिंह 12 से 14 दिसंबर तक वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स में चल रही कुश्ती की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अहमदाबाद में मौजूद हैं।

इस आयोजन के संबंध में उन्होंने कहा, "वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा सीनियर पहलवानों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। कुल 28 टीमें हैं जो अलग-अलग राज्यों से आई हैं। इसमें एक टीम रेलवे और एक सेना की है। एथलीट और सहयोगी स्टाफ मिलाकर लगभग 1,000 के करीब लोग आए हुए हैं। सभी राज्यों से फेडरेशन के लोग भी आए हुए हैं। आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है। आयोजन से पहले मैं इस जगह को देखने आया था और संतुष्ट होने के बाद ही वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स को मेजबानी दी गई। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा है।"

संजय सिंह ने कहा, "इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने और खिलाड़ियों को इतनी अच्छी सुविधा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद में ही करनी है। इसलिए अधिकांश खेल अब अहमदाबाद में आयोजित होंगे। इससे यहां की सुविधाओं की एक तरह से जांच हो जाएगी।

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि खेल मंत्री का आदेश है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 से पहले एक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन यहां हो, ताकि यहां की सुविधाओं का ट्रायल हो सके। कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसी दूसरे देश को मिल चुकी है। हम सीनियर एशिया चैंपियनशिप का आयोजन यहां करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इस आयोजन से यहां की सुविधाओं का ट्रायल हो जाएगा।

सचिव आईडी नानावती ने आईएएनएस से कहा, "यह सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है। इसमें महिला और पुरुष दोनों हिस्सा ले रहे हैं। महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती शुक्रवार को संपन्न हो गई। शनिवार को पुरुषों की फ्रीस्टाइल आयोजित होगी। रविवार को पुरुषों की ग्रीको रोमन स्टाइल होगी। सफल और निष्पक्ष आयोजन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अनुभव रखने वाले 30 रेफरी को बुलाया गया है।"

--आईएएनएस

पीएके