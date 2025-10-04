खेल

भारतीय क्रिकेट काफी आगे निकल चुका, हराना बेहद मुश्किल: मानिक घोष

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Oct 04, 2025, 05:06 PM

रांची, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट को तीसरे दिन के दूसरे सत्र में पारी और 140 रन से जीत लिया। भारत की जीत के बाद क्रिकेट कोच मानिक घोष ने कहा है कि भारतीय टीम अब पहले वाली टीम नहीं रह गई। वह अन्य टीमों से काफी आगे निकल चुकी है।

आईएएनएस से बात करते हुए मानिक घोष ने कहा, "भारतीय क्रिकेट काफी आगे निकल चुका है। दुनिया का कोई भी देश हम पर आसानी से जीत दर्ज करने की नहीं सोच सकता। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे दिन ही पारी से हरा दिया। यह आसान नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट की ताकत को दिखाता है।"

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम में बहुत गहराई आ गई है। इस मैच में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शतक लगाए। यह बताता है कि किसी एक बल्लेबाज को आउट कर विपक्षी टीम चैन की सांस नहीं ले सकती। गेंदबाजी में भी यही हाल है। हमारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव हैं। जडेजा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को हराना बेहद मुश्किल हो चुका है।"

मानिक घोष ने कहा, "भारतीय टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग खिलाड़ी हैं। पहले लगभग एक ही टीम तीनों फॉर्मेट खेलती थी। अब परिदृश्य बदल चुका है। हर फॉर्मेट में अलग-अलग खिलाड़ी हैं और सभी मिलकर मजबूत टीम बनाते हैं।"

भारतीय टीम ने हाल ही में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था। टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव थे। वहीं, टेस्ट में शुभमन गिल कप्तान हैं। इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन के बाद गिल की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में हरा दिया है। शुभमन गिल को अब वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया गया है। वह ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वनडे फॉर्मेट में कप्तानी की शुरुआत करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके

