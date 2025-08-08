भारतीय कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम विश्व खेलों के क्वार्टर फाइनल में कोरिया से हारी

चेंगदू, 8 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व खेल 2025 के मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारत का अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया। क्वार्टर फाइनल में मधुरा धामनगावकर और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरियाई जोड़ी मून यिउन और ली यून से हार का सामना करना पड़ा।

शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को आठवीं वरीयता प्राप्त कोरियाई जोड़ी से 151-154 से हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ भारत की पदक जीतने की उम्मीद टूट गई। 2022 में हुए विश्व खेलों में अभिषेक और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने बर्मिंघम में मिश्रित टीम का कांस्य पदक जीता था।

व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धाओं में भारत की चुनौती अभी भी बरकरार है। पांच में से चार खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।

दो बार के एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता, अनुभवी तीरंदाज अभिषेक, जो बाई के जरिए सीधे दूसरे दौर में पहुंच गए, ने प्यूर्टो रिको के जीन पिजारो को 149-143 से हराकर शीर्ष आठ में अपनी जगह पक्की कर ली।

ऋषभ यादव ने न्यूजीलैंड के रिकू वैन टोंडर और ग्वाटेमाला के जूलियो बारिलस पर लगातार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राकेश कुमार को एक तुर्किये के बटुहान अक्काओग्लू के खिलाफ 146-147 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।

अभिषेक का सामना अमेरिका के सॉयर सुलिवन से होगा, जबकि ऋषभ सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए तुर्किये के यागीज सेजगिन से भिड़ेंगे।

महिला व्यक्तिगत वर्ग में, परनीत कौर ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए दक्षिण अफ्रीका की जीनिन वैन क्रैडेनबर्ग और पांचवीं वरीयता प्राप्त मेक्सिको की मारियाना बर्नल सांचेज को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना कोलंबिया की चौथी वरीयता प्राप्त एलेजांद्रा उस्क्विआनो से होगा।

तीसरी वरीयता प्राप्त मधुरा, जो इस साल की शुरुआत में शंघाई में हुए विश्व कप चरण की विजेता थीं, ने पहले दौर में बाई मिलने के बाद ईरान की गीसा बायबोर्डी को आसानी से हरा दिया। अब वह एस्टोनिया की लिसेल जाटमा से भिड़ेंगी।

भारत ने चेंग्दू में होने वाले विश्व खेलों 2025 के लिए 17 सदस्यीय दल भेजा है, जो तीरंदाजी, बिलियर्ड्स, रैकेटबॉल, रोलर स्पोर्ट्स और वुशु सहित अन्य स्पर्धाओं में भाग लेगा।

--आईएएनएस

पीएके/एएस