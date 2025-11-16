भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम विश्व कप 2025 के लिए चेन्नई पहुंची

चेन्नई, 15 नवंबर (आईएएनएस)। चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाना है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम इस मेगा इवेंट के लिए शनिवार को चेन्नई पहुंच गई।

भारतीय टीम को चिली, स्विट्जरलैंड और ओमान के साथ पूल बी में रखा गया है।

टूर्नामेंट की तैयारी के लिए, जूनियर टीम ने इस साल की शुरुआत में बर्लिन में हुए चार देशों के टूर्नामेंट में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, जिसके बाद बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड का दौरा किया। टीम ने बेंगलुरु में अपने शिविरों के दौरान गहन प्रशिक्षण लिया है।

पूर्व गोलकीपर और देश को ओलंपिक मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पीआर श्रीजेश भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच हैं। टीम के कप्तान रोहित हैं। भारतीय टीम ने हाल ही में मलेशिया में हुए सुल्तान ऑफ जोहोर कप में रजत पदक जीता था।

चेन्नई पहुंचने के बाद भारतीय कप्तान रोहित ने कहा, "इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए चेन्नई आकर खुशी हो रही है। हम कई महीनों से इस पल की तैयारी कर रहे हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। तमिलनाडु में हॉकी की संस्कृति बहुत अच्छी है, इसलिए हम यहां खेलने के लिए उत्सुक हैं। मैं सभी प्रशंसकों से स्टेडियम में आने और हमारा समर्थन करने का आग्रह करता हूं।"

भारत अपना पहला मैच 28 नवंबर को चिली के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद 29 नवंबर और 2 दिसंबर को क्रमशः ओमान और स्विट्जरलैंड के खिलाफ पूल मैच खेलेगा।

भारतीय टीम पूर्व में दो बार (2001 और 2016) विश्व चैंपियन रह चुकी है। वहीं 1997 में टीम उपविजेता रही थी। अपने घर में हो रहे विश्व कप में एक बार फिर से भारतीय टीम अपना दबदबा कायम करने उतरेगी।

--आईएएनएस

पीएके