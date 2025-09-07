भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप : अंडर-19 वर्ग में युशा नफीस, रुद्रा सिंह ने जीता खिताब

जयपुर, 6 सितंबर (आईएएनएस)। युवा खिलाड़ी युशा नफीस ने शनिवार को जयपुर में भारतीय जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कों की अंडर-19 श्रेणी का खिताब जीता। युशा ने साल की शुरुआत में एशियाई जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय लड़कों की टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राजस्थान स्क्वैश अकादमी में नफीस ने शुरुआती दो गेम 8-11, 5-11 से हारने के बाद जोरदार वापसी करते हुए अगले तीन गेम 11-8, 11-5, 11-2 से जीतकर खिताब अपने नाम किया।

सप्ताह भर चली इस प्रतियोगिता की 12 स्पर्धाओं में 520 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भारत की सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं ने उच्च-गुणवत्ता वाला स्क्वैश खेला। रुद्रा सिंह ने लड़कियों की अंडर-19 स्पर्धा का खिताब जीता। रुद्रा ने व्योमिका खंडेलवाल को सीधे गेमों में 11-7, 13-11, 11-2 से हराया।

अन्य वर्गों के फाइनल पर नजर डालें तो, लड़कों के अंडर-17 वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सुभाष चौधरी ने राघव वशिष्ठ को 11-8, 11-4, 10-12, 11-2 से हराया, जबकि तीसरी वरीयता प्राप्त सहर नायर ने लड़कियों के अंडर-17 वर्ग में सान्वी कलांकी को 12-10, 11-1, 11-6 से हराकर खिताब जीता।

शीर्ष वरीयता प्राप्त श्रेयांश झा ने हर्षल राणा को 14-12, 11-5, 11-8 से हराकर लड़कों के अंडर-15 वर्ग का खिताब अपने नाम किया। गैर-वरीयता प्राप्त आद्या बुधिया ने लड़कियों के अंडर-15 वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त वसुंधरा नांगारे को 12-10, 11-7, 10-12, 11-7 से हराकर उलटफेर किया।

शायन समतानी ने लड़कों के अंडर-13 वर्ग के फाइनल में अभ्युदय अरोड़ा को 11-5, 11-2, 12-10 से हराकर खिताब जीता। शनाया पारस रामपुरिया ने लड़कियों के अंडर-13 वर्ग के फाइनल में नंदिकाश्री कलैवानन को 11-7, 11-7, 11-6 से हराया।

लड़कों के अंडर-11 वर्ग में के हरिबाला ने शीर्ष वरीयता प्राप्त तिलकवीर कपूर को एक रोमांचक मुकाबले में 11-9, 12-10, 8-11, 6-11, 11-9 से हराया। लड़कियों के अंडर-11 वर्ग में आलिया कांकरिया ने शीर्ष वरीयता प्राप्त कीर्ति प्रधा जुनिवर बाला को 10-12, 11-8, 11-9, 16-14 से हराया।

अमय महाजन अंडर-9 वर्ग में विजेता रहे। उन्होंने दर्श मेहरोत्रा ​​को 13-11, 11-6, 11-6 से हराया। लड़कियों के अंडर-9 वर्ग में के. तुलसी मीरा ने लक्षण्या राजावत को 12-10, 11-6, 11-4 से हराकर खिताब जीता।

