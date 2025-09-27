खेल

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम ने 2-3 से हराया

Sep 27, 2025

कैनबरा, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को शुक्रवार को कैनबरा के नेशनल हॉकी सेंटर में ऑस्ट्रेलिया अंडर-21 टीम के खिलाफ अपने पहले मैच में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए लालथंतलुआंगी (47वें मिनट) और सोनम (54वें मिनट) ने गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए बियांका जुरर (36वें मिनट), एवी स्रांसबी (45वें मिनट) और सैमी लव (59वें मिनट) ने गोल किए।

पहला हाफ गोलरहित रहा। 36वें मिनट में, ऑस्ट्रेलिया ने बियांका जुरर के सफल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पहला गोल किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए 45वें मिनट में एवी स्रांसबी ने पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से गोल करके ऑस्ट्रेलिया को मजबूत किया।

चौथे क्वार्टर में, भारत ने दो महत्वपूर्ण गोल करके बराबरी हासिल कर ली। सबसे पहले, 47वें मिनट में, लालथंतलुआंगी ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर कम किया, उसके बाद 54वें मिनट में सोनम ने फील्ड गोल करके मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया। मैच खत्म होने में बस एक मिनट से ज्यादा समय बचा था, तभी ऑस्ट्रेलिया के सैमी लव ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत पर मामूली जीत हासिल कर ली।

युवा भारतीय टीम 27 और 29 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया की जूनियर महिला टीम के खिलाफ दो और मैच खेलेगी, इसके बाद 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख हॉकी वन लीग में खेलने वाले क्लब कैनबरा चिल के खिलाफ दो मैच खेलेगी।

टीम का नेतृत्व कप्तान ज्योति सिंह और कोच तुषार खांडकर कर रहे हैं, जो दिसंबर में चिली के सैंटियागो में खेले जाने वाले एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 की भारत की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मैच हैं।

यह दौरा युवा भारतीय टीम को मूल्यवान अनुभव प्रदान करेगा और उन्हें मजबूत टीमों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में अपने कौशल का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करेगा। टीम ने जून में यूरोप में भी ऐसा ही एक दौरा खेला था, जहां उन्होंने बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ पांच मैचों में मुकाबला किया था। भारत ने बेल्जियम को लगातार तीन मैचों में हराकर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जीत और नीदरलैंड के खिलाफ एक कड़वी शूटआउट हार के साथ अपनी क्षमता का परिचय दिया।

