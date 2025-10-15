भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया 'हाई फाइव', ड्रॉ रहा मुकाबला

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान में स्थिति सामान्य नहीं है। एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तानी हैं, से खिताब लेने से इनकार कर दिया था। महिला विश्व कप में भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन हॉकी के मैदान में बिल्कुल अलग दृश्य देखने को मिले हैं।

मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप खेला जा रहा है। मंगलवार को जोहोर बाहरु में भारत और पाकिस्तान की अंडर-21 हॉकी टीम आमने-सामने थी। उम्मीद के मुताबिक दोनों देशों के खिलाड़ियों ने आपस में हाथ नहीं मिलाए, लेकिन दोनों पक्षों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को हाई-फाइव दिए।

हाई-फाइव एक हाथ का इशारा है जिसमें लोग हवा में किसी उपलब्धि का जश्न मनाने या बधाई देने के लिए एक-दूसरे के हाथ पर थपकी मारते हैं।

भारत द्वारा एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार के बाद कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने खेल भावना का अपमान बताते हुए इस मुद्दे को आईसीसी के सामने उठाया था।

पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अपने खिलाड़ियों को हाथ न मिलाने वाली स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। खिलाड़ियों को बताया गया है कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं, तो उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाना चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने 0-1 पिछड़ने के बाद दमदार वापसी की। मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की तरफ से अभिजीत सिंह हुंडाल (43वें मिनट), सौरव आनंद (47वें मिनट), मनमीत सिंह (53वें मिनट) ने गोल किया। पाकिस्तान की तरफ से हन्नान शाहिद (5वें मिनट) और सुफयान खान (39वें और 55वें मिनट) में गोल किया।

भारत ने टूर्नामेंट के अपने शुरुआती दो मैच में ग्रेट ब्रिटेन (3-2) और न्यूजीलैंड (4-2) के खिलाफ जीत दर्ज की थी। भारतीय टीम दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश के निर्देशन में शानदार प्रदर्शन कर रही है।

