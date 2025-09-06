भारत दौरे पर पिछली यात्राओं से मिली सीख का इस्तेमाल करने को उत्सुक केल्लावे

मेलबर्न, 6 सितंबर (आईएएनएस)। भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच 16 सितंबर से दो चार-दिवसीय मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज कैंपबेल केल्लावे भारत में पिछली यात्राओं से मिली सीख का उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं।

16-26 सितंबर के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चार-दिवसीय मुकाबलों की सीरीज के दोनों ही मैच खेले जाएंगे, जिसमें केल्लावे को सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास के साथ शीर्ष क्रम में खेलने का मौका मिल सकता है।

जॉर्ज बेली की अगुवाई वाली चयन समिति भविष्य के उपमहाद्वीपीय दौरों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने में जुटी है, जिसमें 2027 की शुरुआत में भारत में होने वाली पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी शामिल है।

केल्लावे ने अपनी राज्य टीम विक्टोरिया के साथ प्री-सीजन कैंप के अलावा, इस साल जुलाई-अगस्त में चेन्नई स्थित एमआरएफ अकादमी में 12 अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ दो हफ्ते के ट्रेनिंग कैंप में भी हिस्सा लिया था।

केल्लावे से 'क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू' से कहा, "मेरे लिए लक्ष्य फिलहाल बस यही है कि विक्टोरिया के लिए सीजन की अच्छी शुरुआत करूं और फिर लखनऊ में होने वाले ऑस्ट्रेलिया-ए मैचों में खेलते हुए चुनौतियों का आनंद लूं और देखूं आगे क्या होता है।"

उन्होंने कहा, "भारत में क्रिकेट खेलना वाकई शानदार है। मैं अभी जुलाई-अगस्त में एमआरएफ अकादमी के लिए वहां गया था। उन परिस्थितियों में खेलना पूरी तरह अलग है, क्योंकि शील्ड और वनडे क्रिकेट में हमें वैसी स्थितियां नहीं मिलतीं। जब भी मौका मिले भारत जाकर उन हालातों का अनुभव लेना, मेरे क्रिकेट के लिए अच्छी बात है।"

लखनऊ का बीआरएसएबीवी इकाना स्टेडियम अब तक सिर्फ एक ही टेस्ट मैच की मेजबानी कर सका है, जिसमें 31 में से 25 विकेट स्पिनर्स ने अपने नाम किए थे। ऐसे में केल्लावे के लिए स्पिन सबसे बड़ी चुनौती होगी।

उन्होंने कहा, "जब मैं दूसरी बार एमआरएफ अकादमी गया, तो मुझे अंदाजा था कि विकेट कैसे होंगे और मैं अपने खेल को स्पिन वाली परिस्थितियों में कैसे ढाल सकता हूं। यह लखनऊ में होने वाले क्रिकेट के लिए अच्छा अभ्यास था। अब मेरे पास एक प्लान है कि मुझे टर्निंग ट्रैक पर कैसे बल्लेबाजी करनी है और अब बस उसे लागू करना शेष है। लखनऊ में होने वाले मुकाबले के लिए यह एक शानदार तैयारी थी। मेरे पास टर्निंग ट्रैक पर बल्लेबाजी करने की एक बेहतर योजना है।"

--आईएएनएस

