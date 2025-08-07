भारत दौरे के लिए सैम कोंस्टास और नाथन मैकस्वीनी ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल

मेलबर्न, 7 अगस्त (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम दो चार दिवसीय और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आने वाली है। भारत के खिलाफ इस दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ में टेस्ट और कानपुर में वनडे सीरीज खेली जाएगी।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का हिस्सा रहे सैम कोंस्टास और नाथन मैकस्वीनी को सितंबर में भारत ए के खिलाफ होने वाले दो चार दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया है।

वहीं, ओलिवर पीक और विक्टोरिया के होनहार सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलावे को भी टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने युवा खिलाड़ियों को भारतीय पिचों पर खेलने का अनुभव देना चाहती है।

ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने 2023 के भारत दौरे में चार टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए थे। उन्हें भी टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ ऑफ स्पिनर कोरी रोचिचियोली को भी टीम में जगह दी गई है। दोनों ने हाल ही में इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला था।

बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर कूपर कोनोली, तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आरोन हार्डी, लियाम स्कॉट और जैक एडवर्ड्स, तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और जेवियर बार्टले, फर्गस ओ'नील भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। जोश फिलिप चार दिवसीय टीम में एकमात्र नामित विकेटकीपर हैं।

कोनोली, मर्फी, हार्डी, एडवर्ड्स और स्कॉट तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी खेलेंगे। बार्टलेट, केलावे, कोंस्टास, मैकस्वीनी, मॉरिस, ओ'नील, पीक, फिलिप और रोचिचियोली सिर्फ दो चार दिवसीय मैचों में खेलेंगे।

फ्रेजर-मैकगर्क वनडे टीम का हिस्सा हैं। उन्हें अपने लिस्ट ए करियर में पहली बार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। शॉ सीमित ओवरों की टीम में एकमात्र अन्य नामित विकेटकीपर होंगे। उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप में तैयार किया जा रहा है।

दौरे के लिए कप्तानों की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, टीम में मैकस्वीनी, एडवर्ड्स और सदरलैंड के रूप में कप्तानी के विकल्प मौजूद हैं।

मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, "यह उपमहाद्वीप कई अनूठी चुनौतियों के साथ ही बल्ले और गेंद से अलग-अलग क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि इन परिस्थितियों में मिला अनुभव खिलाड़ियों को भविष्य के उपमहाद्वीप दौरों के लिए खेल की एक प्रभावी पद्धति और समझ विकसित करने में मदद करेगा।"

चार दिवसीय मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम -

जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, जैक एडवर्ड्स, आरोन हार्डी, कैंपबेल केलावे, सैम कोंस्टास, नाथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जोश फिलिप, कोरी रोचिचियोली, लियाम स्कॉट।

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम -

कूपर कोनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम इलियट, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, आरोन हार्डी, मैकेंज़ी हार्वे, टॉड मर्फी, तनवीर संघा, लियाम स्कॉट, लैची शॉ, टॉम स्ट्रैकर, विल सदरलैंड, कैलम विडलर।

