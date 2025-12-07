खेल

भारत-साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज: सिर्फ 3 मुकाबलों में 63 छक्के, 5 बल्लेबाजों ने लगाए 6 शतक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 07, 2025, 05:25 AM

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस सीरीज में फैंस को जमकर छक्कों की बरसात देखने को मिली है। दोनों देशों के खिलाड़ियों ने तीन मुकाबलों में कुल 63 छक्के लगाए।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में कुल 28 छक्के लगाए गए। इसके बाद रायपुर में आयोजित दूसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कुल 18 छक्के जड़े। विशाखापत्तनम में सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसमें 17 छक्के देखने को मिले।

तीन मुकाबलों की द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक छक्के साल 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज में देखने को मिले थे। उस सीरीज में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर 70 छक्के लगाए थे।

इसके बाद वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच साल 2024 में खेली गई वनडे सीरीज में 63 छक्के देखने को मिले। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 2025 में खेली गई यह सीरीज भी इसकी बराबरी में पहुंच गई है। इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2023 में खेली गई सीरीज में 58 छक्के लगाए गए थे।

विराट कोहली इस सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 12 छक्के जड़े। वहीं, देवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से 9 छक्के देखने को मिले।

इस सीरीज में 5 बल्लेबाजों ने कुल 6 शतक जमाए। विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जिन्होंने सीरीज के दो मुकाबलों में सेंचुरी लगाई। वहीं, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, एडेन मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने 1-1 शतक लगाया।

साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवाने के बाद भारत ने वनडे सीरीज में मेहमान टीम को करारा जवाब दिया है। टीम इंडिया ने 17 रन से सीरीज का पहला मैच जीता, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने पलटवार करते हुए अगला मैच 4 विकेट से अपने नाम किया। इसके बाद टीम इंडिया ने अंतिम मुकाबला 9 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम की।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...