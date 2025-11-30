भारत-साउथ अफ्रीका : रांची में वनडे सीरीज का पहला मैच, जानें कैसा रहेगा मौसम और पिच का मिजाज?

रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, जहां की पिच आमतौर पर धीमी रही है। यहां विशाल टारगेट का पीछा करना आसान नहीं है।

इस स्टेडियम में अब तक 6 वनडे मुकाबलों का आयोजन हुआ है, जिनमें एक मैच बेनतीजा रहा था। भारतीय टीम यहां अपने सभी तीन मैच जीती है।

इस मैदान पर वनडे पारी में सिर्फ एक ही बार 300 रन का आंकड़ा छुआ गया है, जिसका बखूबी बचाव भी हुआ। इस पिच पर 270-280 के टारगेट का पीछा करना भी आसान नहीं रहा है। यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच अपने नाम किए, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच जीते। टॉस जीतने वाली टीम ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

मौसम क्रिकेट खेलने के लिए एकदम सही रहेगा, लेकिन शाम के समय ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बुरा नहीं होगा।

साल 2006 से अब तक भारत और साउथ अफ्रीका ने एक-दूसरे के खिलाफ 10 द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं। दोनों टीमों ने 5-5 सीरीज अपने नाम की हैं।

साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा अब तक 53 वनडे मुकाबलों में 42.19 की औसत के साथ 1,941 रन बना चुके हैं। वह वनडे फॉर्मेट में 2 हजार रन पूरा करने वाले 22वें साउथ अफ्रीकी बनने से सिर्फ 59 रन पीछे हैं।

दोनों देशों ने अब तक वनडे फॉर्मेट में कुल 94 मैच खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 40 मैच टीम इंडिया ने जीते। इनके अलावा, 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं।

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज 0-2 से गंवा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज को अपने नाम करते हुए पिछली हार का बदला लेना चाहेगी।

