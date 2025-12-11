भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को मोहाली में टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है। दोनों देशों के बीच अब तक इस फॉर्मेट में कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान अर्शदीप सिंह सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे हैं।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अब तक कुल 11 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 16 की औसत के साथ 20 विकेट निकाले। इस दौरान अर्शदीप सिंह ने 36 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 320 रन दिए।

अर्शदीप सिंह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट के आंकड़े को छूने वाले पहले भारतीय हैं। इस 26 वर्षीय गेंदबाज ने अब तक 69 मुकाबलों में 18.37 की औसत के साथ 107 विकेट हासिल किए हैं। उनके अलावा, जसप्रीत बुमराह ही ऐसे भारतीय हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 'विकेटों का शतक' लगाया है।

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 16 मुकाबलों में 29.33 की औसत के साथ 15 विकेट निकाले।

भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 12 टी20 मुकाबलों में 18.50 की औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान एक बार 'फाइव विकेट हॉल' भी शामिल है।

वरुण चक्रवर्ती इस फेहरिस्त में चौथे स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 5 टी20 मुकाबलों में कुल 114 बॉल फेंकीं। इस दौरान उन्होंने 157 रन देकर 14 विकेट हासिल किए।

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने भारत के विरुद्ध अब तक 6 टी20 मुकाबलों में 14.30 की औसत के साथ 13 विकेट निकाले हैं।

इन गेंदबाजों के अलावा, अक्षर पटेल (12 विकेट), हार्दिक पंड्या (12 विकेट) और रविचंद्रन अश्विन (11 विकेट) ही ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मैच के दौरान 10 विकेट के आंकड़े को छुआ है।

--आईएएनएस

आरएसजी