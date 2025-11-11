भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहला टेस्ट, टॉस के लिए होगा 'गोल्ड कॉइन' का इस्तेमाल : रिपोर्ट

कोलकाता, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टेस्ट में टॉस के दौरान महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की तस्वीर वाला एक विशेष 'गोल्ड कॉइन' का इस्तेमाल किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने इस मुकाबले के लिए एक गोल्ड कॉइन पेश किया है, जिसके एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला की तस्वीर है। यह शांति, स्वतंत्रता और अहिंसा के मूल्यों का प्रतीक है।

सीएबी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया है कि यह कॉइन विशेष रूप से इस सीरीज के लिए बनाया गया है और टॉस के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैच की पूर्व संध्या पर, सीएबी 13 नवंबर को जगमोहन डालमिया स्मृति व्याख्यान का आयोजन करेगा। इसमें सुनील गावस्कर दोनों देशों के खिलाड़ियों की उपस्थिति में भाषण देंगे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी रविवार शाम को कोलकाता पहुंच गए हैं। इस सीरीज में विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हैं, जो लंबे वक्त बाद टीम में वापसी को बेताब हैं। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के उप-कप्तान होंगे।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत 7 में से 4 टेस्ट मैच जीतकर 61.90 अंक प्रतिशत (पीसीटी) के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है। टीम इंडिया ने अब तक 2 टेस्ट गंवाए हैं, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम 2 में से 1 मैच जीतकर 50.00 अंक प्रतिशत (पीसीटी) के साथ चौथे पायदान पर है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआती तीनों टेस्ट जीतकर शीर्ष पर है, जबकि 2 में से 1 मैच जीतकर श्रीलंकाई टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है।

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इसके बाद दोनों देश 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी