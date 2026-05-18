भरत सिंह चौहान फिर चुने गए राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के चेयरमैन

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। भरत सिंह चौहान राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के चेयरमैन पद पर बने रहेंगे। उन्हें श्रीलंका के वासाकाडुवा में एसोसिएशन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में 2026–2030 के लिए सर्वसम्मति से चेयरमैन फिर से चुना गया।

रविवार को सिट्रस होटल में हुई मीटिंग में राष्ट्रमंडल के कई खास पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों को फिर से नियुक्त करने की भी पुष्टि की गई, इसके साथ ही शतरंज में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बड़ी नई पहल की शुरुआत की गई। अखरामस्याह मुअम्मर उबैदश सानुसी को बिना किसी विरोध के डिप्टी चेयरमैन चुना गया, जबकि जी. लक्समैन विजेसुरिया जनरल सेक्रेटरी के पद पर बने रहेंगे। विक्की मागु को कोषाध्यक्ष चुना गया। नए चुने गए कार्यकारी पैनल में मॉरिशस से हुर्रीनारायण भवानी, बारबाडोस से एलन हर्बर्ट, केन्या से बेनार्ड वंजाला, न्यूजीलैंड से क्रेग हॉल और साइप्रस से क्रिएशन टॉर्नारिटिस भी शामिल हैं।

चुनाव की कार्रवाई की देखरेख रिटायर्ड हाई कोर्ट जज सैंटियागो पुष्पा कुमारा एकरत्ने ने की, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे। चौहान की दोबारा नियुक्ति शतरंज की दुनिया में लगभग पांच दशकों की लीडरशिप यात्रा को और आगे बढ़ाती है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों में खेल को बढ़ावा देने और विकास करने में अहम भूमिका निभाई है।

चुनावों के बाद एक आधिकारिक बयान में, एसोसिएशन ने खेल के विस्तार पर उनके लगातार प्रभाव की सराहना की। राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, "भरत सिंह चौहान का दोबारा चुना जाना उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्रमंडल देशों में शतरंज को मजबूत करने और बढ़ावा देने के प्रति लंबे समय से चले आ रहे समर्पण पर दिखाए गए भरोसे और विश्वास को दिखाता है।"

एजीएम में जमीनी स्तर पर शतरंज के विकास के लिए एक बड़ी घोषणा भी की गई, जिसमें सीसीए ने राष्ट्रमंडल स्कूल शतरंज चैंपियनशिप के लॉन्च की पुष्टि की। टूर्नामेंट का पहला संस्करण अक्टूबर 2026 में मलेशिया में होने वाला है।

इस बीच, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर विजेसुरिया की वापसी को संगठन के ऑपरेशन और दीर्घकालिक योजना में उनकी प्रशासनिक भूमिका की पहचान के तौर पर देखा गया। लक्ष्मण विजेसुरिया का जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दोबारा चुना जाना उनके बहुत अच्छे प्रशासनिक स्किल और राष्ट्रमंडल शतरंज एसोसिएशन के ठीक से काम करने और लगातार तरक्की में उनके कीमती योगदान का सबूत भी माना गया।

--आईएएनएस

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