भारत-पाकिस्तान मुकाबले में मानसिक दबाव दोनों टीमों पर होगा : चंचल भट्टाचार्य

रांची, 12 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच चंचल भट्टाचार्य मानते हैं कि मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमों पर मानसिक दबाव होगा। हालांकि, इस हाई-वोल्टेज मैच में उन्होंने भारत के पलड़े को भारी बताया है।

चंचल भट्टाचार्य ने आईएएनएस से कहा, "भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ऐसे में इस मुकाबले का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जहां तक टीम का सवाल है, आपने देखा ही होगा कि पहले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।"

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम में कुछ अनुभवी और कुछ युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। हालांकि, विराट कोहली जैसा अनुभवी खिलाड़ी तो इस टीम में नहीं है, लेकिन टीम इंडिया के पास सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी जरूर हैं। यह नया संयोजन बहुत शानदार है।

चंचल भट्टाचार्य का मानना है कि इस हाई-वोल्टेज मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव होगा। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की टीम को भी कम नहीं आंका जा सकता। जब भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं, तो मानसिक दबाव दोनों ही टीमों पर होता है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम का पलड़ा भारी है।"

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत-पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कुछ फैंस का मानना है कि दोनों देशों के बीच एशिया कप का यह मैच नहीं होना चाहिए। इस पर चंचल भट्टाचार्य ने कहा, "खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात है। भारत-पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह फैसला भारत सरकार का है।"

भारत ने एशिया कप 2025 के अपने पहले मैच में यूएई को नौ विकेट से रौंदा है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 10 सितंबर को खेले गए इस मुकाबले में यूएई को महज 57 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 4.3 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया।

अब ग्रुप-ए में टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी, जिसके बाद 19 सितंबर को ओमान से भारतीय टीम का सामना होगा।

