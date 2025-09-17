खेल

भारत-पाकिस्तान मैच समाप्त, मुद्दे को तूल देना गलत : अरुण धूमल

Sep 17, 2025, 01:12 AM

हमीरपुर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष और आईपीएल के कमीश्नर अरुण धूमल ने कहा है कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच से संबंधित जो भी सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाए हैं, उस पर आईसीसी फैसला लेगी।

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच की समाप्ति के बाद हुए घटनाक्रम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा उठाए गए सवालों का निपटारा आईसीसी नियमों के तहत करेगी। मैच समाप्त हो चुका है। इस विषय को पाकिस्तान बोर्ड को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अगर किसी को लगता है कि इस मुद्दे पर कोई गलती हुई है, तो आईसीसी फैसला लेगी।"

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका को संदेहास्पद बताते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हटाने की मांग आईसीसी से की थी, जिसे आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेफरी को न हटाए जाने की स्थिति में एशिया कप के बहिष्कार की धमकी दी थी। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी द्वारा एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग अस्वीकार करने के बावजूद अब पाकिस्तान एशिया कप के बहिष्कार से पीछे हट गया है।

इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने पर उठे विवाद पर अरुण धूमल ने कहा कि अब मैच समाप्त हो चुका है, उसे पर तूल देना गलत है। जहां तक दो देशों की बात है तो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं खेलेगा मगर आईसीसी नियमों के तहत सभी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एक दूसरे के साथ खेलना पड़ता है। दो देशों के बीच होने वाले मुकाबले के तहत वीजा जारी करना सरकार पर निर्भर करता है। भारत सरकार जो भी निर्णय लेती है, बीसीसीआई उसे मानती है।

अरुण धूमल ने आईसीसी द्वारा महिला चौंपियनों को पुरुषों के समान राशि देने के फैसले का स्वागत किया है।

