भारत-पाकिस्तान मैच पर बोले मनोज तिवारी, भारतीय टीम की होगी जीत

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता मनोज तिवारी ने भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर मौके पर भारत से हार चुका है और रविवार को होने वाले मैच में भी भारतीय टीम जीत हासिल करेगी। क्रिकेट न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह लोगों को एकजुट करने और युवाओं में जोश भरने का भी माध्यम है।

मनोज तिवारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, जैसे विश्व कप और एशिया कप में हिस्सा लेना जारी रखेगा। पाकिस्तान वैश्विक मंच पर अलग-थलग पड़ चुका है। शायद क्रिकेट के मैदान पर आकर उसे समझ में आए कि पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "ऐसे अंतरराष्ट्रीय मैचों के अपने नियम होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।"

उन्होंने यह बयान दिल्ली में आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग (एईसीएल) के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। इस मौके पर उन्होंने लीग के शुभारंभ में हिस्सा लिया और इसे खेल और मनोरंजन का अनूठा मेल बताया।

उन्होंने आगे कहा कि एईसीएल का यह सातवां संस्करण है, जिसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक टीम में एक सेलिब्रिटी शामिल होगा, जो इस टूर्नामेंट को और आकर्षक बनाएगा। यह लीग चार दिनों तक चलेगी और इसका समापन 18 सितंबर को होगा। समापन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ-साथ दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल हो सकते हैं।

एईसीएल के सह-संस्थापक आशीष माथुर ने उद्घाटन समारोह में कहा, "हमारा यह सातवां संस्करण है और हमें गर्व है कि हम खेल और मनोरंजन को एक मंच पर ला रहे हैं। 12 टीमें इस बार प्रतिस्पर्धा करेंगी, और प्रत्येक टीम में एक सेलिब्रिटी की मौजूदगी इसे खास बनाएगी। मैचों का कार्यक्रम 14 सितंबर से शुरू होगा और 18 सितंबर को समापन समारोह के साथ यह लीग समाप्त होगी।"

उन्होंने एईसीएल को एक शानदार पहल बताया, जो कला और खेल के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है।

आशीष माथुर ने कहा कि एईसीएल जैसे आयोजन मनोरंजन और खेल के प्रशंसकों के लिए एक नया उत्साह लेकर आए हैं। इस लीग के माध्यम से सेलिब्रिटी और खिलाड़ियों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा।

--आईएएनएस

एकेएस/डीकेपी