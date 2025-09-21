खेल

भारत-पाकिस्तान मैच न होने का नुकसान भारत को होगा : बाइचुंग भूटिया

Sep 21, 2025

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि देश ओलंपिक की मेजबानी करने की सोच रहा है। हम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं कर सकते। ओलंपिक मेजबानी पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए बाइचुंग भूटिया ने कहा, "एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर जो कुछ भी हुआ, नहीं होना चाहिए था। खेल में राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर भारतीय टीम न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार करती है, तो भविष्य में भारत को ही इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।"

उन्होंने कहा कि भारत ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है। अगर आप ओलंपिक होस्ट करते हैं, तो आपको पाकिस्तान को आने देना पड़ेगा। इस वजह से भी शायद भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी। भारत सरकार चाहे तो मैच के प्रसारण पर रोक लगा सकती है। बहुत सारे पाकिस्तानी अभिनेताओं, गायकों को देश में बैन किया गया है। उसी तरह भारत-पाकिस्तान मैच प्रसारण पर भी बैन लगाया जा सकता है, लेकिन मैच होना चाहिए।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी संघर्ष हुआ था। इस घटना के बाद एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच होने पर सवाल खड़े हो गए थे। भारत सरकार ने एशिया कप को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट बताते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को यूएई भेजने की अनुमति बीसीसीआई को दी थी। हालांकि, देश में इस मैच को लेकर भारी विरोध हुआ।

14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ हुए मैच में भारतीय टीम विजयी रही थी। जीत के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। टॉस के समय भी सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच के बाद 'नो हैंडशेक' एक बड़े विवाद के रूप में उभरा था। दोनों टीमें सुपर-4 में रविवार (21 सितंबर) को फिर आमने-सामने होंगी।

--आईएएनएस

पीएके/

