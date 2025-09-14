खेल

भारत-पाकिस्तान मैच को करें रद्द, क्रिकेटर्स को भी देना चाहिए देश का साथ : अशोक पंडित

Sep 14, 2025, 06:38 PM

मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान की टीम दुबई में रविवार को एशिया कप 2025 के एक मुकाबले में आमने-सामने होंगी। इस मैच को लेकर फैंस उत्साहित रहते हैं, हालांकि इस बार यह मैच कई कारणों से विवाद में है।

अप्रैल महीने में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत के जवाबी 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कई लोग इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी इस मैच को रद्द करने की मांग करते हुए इसका बहिष्कार करने की नागरिकों से अपील की है। उन्होंने क्रिकेटर्स से भी इसमें लोगों का साथ देने को कहा है।

अशोक पंडित ने आईएएनएस से कहा, "पाकिस्तान के लोग जब भी देश की बात आती है एकजुट हो जाते हैं। वहां के क्रिकेटर भी और आम नागरिक भी ऐसा करते हैं। जब भी पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, उन्होंने देश का साथ दिया। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। आप उस देश के साथ कैसे मैच खेल सकते हैं जिन्होंने आपको इतने जख्म दिए? आप मैदान में उनके साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं?"

उन्होंने आगे कहा, "हर वो शख्स या संगठन जो इस मैच का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। पाकिस्तान पिछले चालीस वर्षों से भारत के लिए नासूर बना हुआ है। उसने हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाबलों की जान ली है। फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा पाक कलाकारों का यहां विरोध किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस मैच का विरोध कर रही है, तो क्रिकेटर्स को भी उनका साथ देना चाहिए। उनको भी देश के बारे में सोचना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। आज का दिन देश के लिए काले अध्याय जैसा है।"

हाल ही में पहलगाम की घटना को याद दिलाते हुए अशोक पंडित ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और उससे किसी भी प्रकार का खेल या सांस्कृतिक संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि मैच रद्द कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि न तो मैच देखें और न ही स्टेडियम में जाकर समर्थन करें क्योंकि ऐसा करना आतंकवादियों का साथ देने जैसा होगा।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

