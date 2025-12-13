खेल

भारत पहुंचे लियोनल मेसी, कोलकाता एयरपोर्ट पर हजारों प्रशंसकों ने किया जोरदार स्वागत

Dec 13, 2025

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनस)। अर्जेटिना फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं। शनिवार तड़के मेसी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी के भारत आने से उनके प्रशंसक बहुत उत्साहित नजर आए। मेसी तड़के 3.23 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और टर्मिनल से बाहर निकलते ही होटल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान एयरपोर्ट और रास्ते में तैनात उनके प्रशंसकों ने फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और मेसी-मेसी के नारे लगाए।

एक फैन ने आईएएनएस को बताया, "मैं उन्हें साफ-साफ नहीं देख पाया, लेकिन हां, मुझे पता है कि वह हम सभी को देख रहे थे। हमारे दिलों में जो एक्साइटमेंट है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते।"

एक फैन ने बताया, "2008 में, जब डिएगो माराडोना आए थे, तो पूरा वीआईपी बाईपास खचाखच भरा हुआ था, और आज भी वैसा ही है क्योंकि फुटबॉल के दूसरे भगवान लियोनेल मेसी आ रहे हैं।"

एक अन्य ने बताया, "बेशक मेसी आ रहे हैं, इसलिए हम यहां हैं, और हम सच में उनका इंतजार कर रहे हैं। मेसी को अपनी आंखों से देखना मतलब भगवान को देखने जैसा है।"

जीओएटी इंडिया टूर 2025 के आयोजक, शताद्रु दत्ता ने कहा, "मेसी पहली बार, वह अपनी प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे; यह एक महत्वपूर्ण पल है। उद्घाटन वर्चुअली होगा।"

अर्जेंटीना को अपनी कप्तानी में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने वाले लियोनल मेसी का भारत दौरा तीन दिन (13 से 15 दिसंबर) का है। इस दौरान वे भारत के चार बड़े शहरों में जाएंगे साथ ही एक मैत्री मैच में भी शामिल होंगे।

शनिवार को सुबह से उनका मीट-एंड-ग्रीट सेशन शुरू होगा। इसके बाद उनके 70 फुट लंबे स्टैच्यू का वर्चुअल अनावरण होगा। इसके बाद मेसी युवा भारती क्रीड़ांगन जाएंगे। उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिनेता शाहरुख खान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली मौजूद रह सकते हैं। कोलकाता में मेसी एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे। आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के लिए 78,000 सीटें सुरक्षित रखी हैं। इसके लिए टिकटों की कीमत 7,000 रुपए तक है।

इसके बाद दोपहर 2 बजे मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में वह एक प्रदर्शनी मैच में शामिल होंगे। इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे।

बता दें कि पिछली बार मेसी 2011 में भारत आए थे।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

