खेल

भारत ने ईरान को हराकर एएफसी अंडर-17 एशियन कप 2026 में जगह बनाई

Dec 01, 2025, 04:21 AM

अहमदाबाद, 30 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने अहमदाबाद के ईकेए एरिना में ग्रुप डी के आखिरी मैच में ईरान को 2-1 से हराकर एएफसी अंडर-17 एशियन कप 2026 में जगह बना ली है। भारत के लिए डल्लालमुओन गंगटे और गुनलेइबा वांगखेइराकपाम ने 1-1 गोल किए। भारत ने दसवीं बार इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है।

ईरान, सात अंकों के साथ, मैच में फेवरेट के तौर पर उतरा था, बिना हारे और आगे बढ़ने के लिए उसे सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। भारत के चार अंक थे, और जीत ही टीम को एएफसी अंडर-17 एशियन कप 2026 में जगह दिला सकती थी। भारतीय टीम ने मुश्किल लक्ष्य को आखिरकार हासिल किया।

इस जीत के साथ भारत के सात अंक हो गए, जो ईरान के बराबर थे, लेकिन हेड-टू-हेड भारत आगे था, और यह अंतर भारत के क्वालिफिकेशन के लिए काफी था।

ईरान के लिए 19वें मिनट में अमीररेजा वलीपुर ने गोल किया। भारत की तरफ से 45+1 मिनट में डल्लालमुओन गंगटे ने पहला गोल करते हुए स्कोर की बराबरी कराई। इसके बाद 52वें मिनट में गुनलेइबा वांगखेइराकपाम ने गोल करके निर्णायक बढ़त दिला दी।

शुरुआत में ईरान ने दबाव बनाया था और बॉल को तेजी से अपने नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ाया था। भारत के गोलकीपर राजरूप सरकार को दो जरूरी बचाव करने पर मजबूर किया। इसके बाद भारतीय टीम ने दबदबा दिखाया। हाफ-टाइम शुरू होते ही, बाईं ओर से आए एक कॉर्नर ने ईरानी बॉक्स के अंदर अफरा-तफरी मचा दी। जैसे ही लोग टकराए और बॉल खतरनाक तरीके से इधर-उधर हुई, हीरंगनबा सेराम गिर गए। रेफरी ने सीधे स्पॉट की ओर इशारा किया। 46वें मिनट में, दबाव में ठंडे पड़े डल्लालमुओन गंगटे आगे आए और पहला गोल किया। इसके बाद 52वें मिनट में दूसरा गोल गुनलेइबा वांगखेइराकपाम ने किया। जीत के बाद भारतीय टीम में जश्न का माहौल दिखा।

--आईएएनएस

पीएके

