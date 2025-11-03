खेल

भारत ने चटाई धूल, होबार्ट में पहली बार टी20 मैच हारा ऑस्ट्रेलिया

Nov 03, 2025, 12:43 AM

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने होबार्ट के बैलेरीव ओवल में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को होबार्ट में पहली बार टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है।

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2010 से अब तक इस मैदान पर कुल 6 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मैच जीते। भारत ही ऐसी पहली टीम है, जिसने उसे यहां टी20 मैच में शिकस्त दी। यह होबार्ट में भारत का पहला टी20 मैच था।

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 38 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 39 गेंदों में 64 रन बनाए। इनके अलावा, मैथ्यू शॉर्ट ने 15 गेंदों में नाबाद 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले। एक विकेट शिवम दुबे के हाथ लगा।

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 18.3 ओवरों में जीत दर्ज की। मेहमान टीम के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 3.3 ओवरों में 33 रन की साझेदारी की। अभिषेक 25, जबकि गिल 15 रन बनाकर आउट हुए।

भारतीय टीम ने 145 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से वाशिंगटन सुंदर ने जितेश शर्मा के साथ 43 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई। वाशिंगटन 23 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जितेश ने 13 गेंदों में 22 रन की नाबाद पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने 3 विकेट निकाले, जबकि जेवियर बार्टलेट और मार्कस स्टोइनिस ने 1-1 विकेट हासिल किया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मैच 4 विकेट से अपने नाम किया। सीरीज का चौथा मैच 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में आयोजित होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

