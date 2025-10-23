खेल

भारत की युवा स्क्वैश प्रतिभाएं चेन्नई में सब जूनियर और जूनियर नेशनल्स में हिस्सा लेने को तैयार

Oct 23, 2025, 04:48 PM
चेन्नई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित भारतीय स्क्वैश अकादमी में 25 से 31 अक्टूबर तक सब जूनियर और जूनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। आयोजन में देश भर के 623 युवा एथलीट 10 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

सप्ताह भर चलने वाली इस चैंपियनशिप की शुरुआत 25 अक्टूबर को क्वालीफिकेशन राउंड से होगी, जिसके बाद 28 से 31 अक्टूबर तक मुख्य ड्रॉ होंगे। दर्शक उच्च-तीव्रता वाले मैचों की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि देश के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी दोनों वर्गों (लड़कों और लड़कियों) में राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

लड़कों की स्पर्धाओं में आर्यन एसके, अभ्युदय अरोड़ा, श्रेयांश झा, सुभाष चौधरी और अरिहंत केएस क्रमशः अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 श्रेणियों में रहेंगे। लड़कियों में, शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में आलिया कांकरिया (अंडर-11), दिव्यांशी जैन (अंडर-13), वसुंधरा नांगरे (अंडर-15), आराध्या पोरवाल (अंडर-17) और उन्नति त्रिपाठी (अंडर-19) शामिल हैं।

इस वर्ष की चैंपियनशिप में कई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागी शामिल हैं, जो भारत के जूनियर सर्किट की ताकत को रेखांकित करते हैं। दक्षिण कोरिया में 2025 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में, आर्यवीर दीवान ने लड़कों की अंडर-17 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अयान धानुका, सान्वी कलंकी और अनिका दुबे ने अपने-अपने स्पर्धाओं में रजत पदक जीता।

लड़कों की अंडर-15 श्रेणी में आर्यमन सिंह और अमर्या बजाज को कांस्य पदक मिले। अरिहंत केएस, युशा नफीस और आर्यवीर दीवान की मौजूदगी वाली भारतीय लड़कों की टीम ने इस साल की शुरुआत में मिस्र में आयोजित विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था।

कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुख्य आकर्षण होंगे, लेकिन भारत की सबसे प्रतिभाशाली स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक, 17 वर्षीय अनाहत सिंह, उच्च विश्व रैंकिंग हासिल करने की चाह में पीएसए टूर पर अपने पेशेवर अभियान को जारी रखते हुए इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगी।

एसआरएफआई के अध्यक्ष अनिल वाधवा ने कहा, "सब जूनियर और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप एसआरएफआई कैलेंडर का प्रमुख जूनियर टूर्नामेंट है, जो भारत के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर खुद को परखने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।"

उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और एसडीएटी, टीएनएसआरए, आईएसए, डनलप और खेल विज्ञान केंद्र के योगदान की भी सराहना की। इस आयोजन की मेजबानी और उच्च-स्तरीय सुविधाओं एवं आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु स्क्वैश रैकेट्स एसोसिएशन की विशेष सराहना की गई।

