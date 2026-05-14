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भारत को तीसरी बार फीबा अंडर-18 एशियन कप की मेजबानी मिली, अहमदाबाद में खेले जाएंगे मुकाबले

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 06:14 AM

बेरूत (लेबनान), 13 मई (आईएएनएस)। भारत 13 से 23 अगस्त के बीच अहमदाबाद में फीबा अंडर18 एशिया कप 2026 की मेजबानी करेगा, जिसकी पुष्टि बुधवार को फीबा ​​के क्षेत्रीय कार्यालय-एशिया ने की। यह तीसरी बार होगा, जब देश इस महाद्वीप के प्रमुख युवा बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करेगा।

अहमदाबाद इस द्विवार्षिक टूर्नामेंट के लिए एशिया और ओशिनिया की 16 सर्वश्रेष्ठ अंडर-18 राष्ट्रीय टीमों का स्वागत करेगा। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का घर है। इसी शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन होगा। यह शहर 2036 ओलंपिक के लिए भी बोली लगा रहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेल स्थल के रूप में इस शहर की स्थिति और मजबूत होती है।

भारत ने साल 1998 में कोलकाता और 2004 में बेंगलुरु में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। ये दोनों आयोजन एशियाई बास्केटबॉल के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थे।

कोलकाता में 1998 का ​​टूर्नामेंट चीनी बास्केटबॉल के दिग्गज याओ मिंग के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण के लिए भी जाना जाता है। याओ ने चीन को उसके रिकॉर्ड सात खिताबों में से छठे खिताब तक पहुंचाया और एशियन बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गए।

साल 2004 में बेंगलुरु में ईरान ने सभी 8 मैच जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की थी। उसे फाइनल में कोरिया को हराया था। यह जीत ईरान का पहला महाद्वीपीय बास्केटबॉल खिताब था, जिसने एशियन बास्केटबॉल में 'टीम मेली' के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का संकेत दिया था।

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2024 में अम्मान (जॉर्डन) में खिताब अपने नाम किया था। डिफेंडिंग चैंपियन इस बार टाइटल बचाने उतरेगा, उनके साथ न्यूजीलैंड और 13 अन्य टीमें भी होंगी, जिन्होंने एशिया के क्षेत्रीय टूर्नामेंट्स से क्वालीफाई किया है।

कजाकिस्तान पहली टीम थी, जिसने इस साल की शुरुआत में सेंट्रल एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन (सीएबीए) अंडर-18 चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाते हुए क्वालीफाई किया था।

साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन के क्वालीफायर 25 से 29 मई तक कोलंबो में होंगे। ईस्ट एशिया के क्वालीफायर 2 से 7 जून तक फुकुओका, जापान में निर्धारित हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्वालीफायर 10 से 14 जून तक क्राबी (थाईलैंड) में होंगे, जबकि खाड़ी क्षेत्र के क्वालीफायर दोहा में होंगे।

ग्रुप स्टेज के दौरान, 16 टीमों को चार-चार टीमों के चार ग्रुप में बांटा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप से टॉप-3 टीमें नॉकआउट चरण में आगे बढ़ेंगी, जबकि ग्रुप विजेता सीधे क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगे। टॉप चार टीमें फीबा ​​अंडर-19 बास्केटबॉल विश्व कप 2027 के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 26 जून से 4 जुलाई, 2027 तक चेकिया के पारदुबिस में आयोजित किया जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी

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