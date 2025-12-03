खेल

भारत के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास

Dec 03, 2025, 03:19 PM

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के तेज गेंदबाज मोहित शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। इसी के साथ उनके करीब 14 साल के करियर का अंत हो गया। मोहित शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की।

मोहित ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मैं पूरे दिल से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करता हूं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और आईपीएल में खेलने तक, यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं रहा है।"

उन्होंने लिखा, "मेरे करियर की बैकबोन बनने के लिए हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध सर का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनके लगातार मार्गदर्शन और मुझ पर भरोसे ने मेरा रास्ता ऐसा बनाया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई, मेरे कोच, मेरे टीममेट्स, आईपीएल फ्रेंचाइजी, सपोर्ट स्टाफ और मेरे सभी दोस्तों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।"

मोहित शर्मा ने साल 2013 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 26 वनडे मुकाबलों में 31 विकेट हासिल किए, जबकि 8 टी20 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले। इसके अलावा, मोहित ने 44 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 24.55 की औसत के साथ 127 विकेट हासिल किए, जबकि 78 लिस्ट-ए मुकाबलों में उनके नाम 86 विकेट रहे।

मोहित शर्मा पुरुष वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने घरेलू सर्किट में हरियाणा की ओर से खेला।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी अनुशासित गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में कटर, स्लोअर बॉल और स्लो बाउंसर से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को अक्सर परेशान किया है।

आईपीएल करियर के 120 मुकाबलों में 134 विकेट हासिल करने वाले मोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेला है।

मोहित शर्मा ने अपने शुरुआती तीन आईपीएल सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले। उन्होंने पहले सीजन में 20 विकेट हासिल किए, जिसके बाद अगले सीजन में 23 विकेट निकाले। उन्होंने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए 27 विकेट हासिल किए।

--आईएएनएस

आरएसजी

