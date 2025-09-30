भारत के प्रदर्शन से खुश शिवम दुबे के कोच, इस खिलाड़ी को बताया 'भविष्य का विराट कोहली'

मुंबई, 29 सितंबर (आईएएनएस)। भारत ने 'एशिया कप 2025' के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया के प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे के कोच सतीश सामंत बेहद खुश हैं। उन्होंने खिताबी मुकाबले में नाबाद 69 रन बनाने वाले तिलक वर्मा को 'भविष्य का विराट कोहली' बताया है।

सतीश सामंत ने आईएएनएस से कहा, "मैच के दौरान पलड़ा कभी भारत, तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन भारत ने तजुर्बे के साथ इस मुकाबले को जीता। दुबई के मैदान पर 147 रन का लक्ष्य इतना भी आसान नहीं था। पाकिस्तानी टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि टीम 190 रन तक पहुंच सकती है, लेकिन कुलदीप यादव ने शानदार ओवर के साथ भारत की मैच में वापसी करा दी।"

उन्होंने कहा, "मैं सूर्यकुमार यादव से उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में भारत को जीत दिलाई। उन्होंने शिवम दुबे के साथ शानदार साझेदारी की। तिलक वर्मा को 'भविष्य का विराट कोहली' कहा जा सकता है।"

इस ऐतिहासिक मुकाबले में शिवम दुबे ने 22 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 33 रन की पारी खेली। कोच ने कहा, "शिवम दुबे ने भी अपने गेम को बदला। उन्होंने रन दौड़ने पर भी फोकस किया। बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुझे लगता है कि अगले 10 वर्षों के लिए भारत का मिडिल ऑर्डर सुरक्षित हाथों में है।"

रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए। टीम इंडिया ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई है।

--आईएएनएस

आरएसजी